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Alegeri parlamentare în Rusia. Vladimir Putin a votat online

Președintele rus Vladimir Putin a votat online, vineri, la alegerile parlamentare din Rusia, Kremlinul publicând imagini cu liderul rus în fața unui computer, în timp ce țara a început trei zile de vot pentru alegerea membrilor Dumei de Stat, relatează Associated Press.
Alegeri parlamentare în Rusia. Vladimir Putin a votat online
Foto: kremlin.ru
Cosmin Pirv
19 sept. 2026, 09:01, Știri externe
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Potrivit AP, Putin a votat vineri online. Alegerile parlamentare sunt primele organizate în Rusia după declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei, în 2022. Peste 111 milioane de persoane sunt eligibile să voteze, iar autoritățile au extins scrutinul pe durata întregului weekend și au permis votul electronic pentru a crește prezența la urne.

Potrivit Comisiei Electorale Centrale, prezența la vot era de aproximativ 30% până vineri seara, fiind incluse și voturile exprimate online.

Înaintea votului, Vladimir Putin le-a transmis rușilor că alegerea lor va demonstra că milioane de oameni îi susțin pe militarii ruși și că populația este unită.

Partidul Rusia Unită, principala formațiune politică apropiată de Kremlin, este așteptat să își păstreze controlul asupra Dumei de Stat. Alegerile au loc în condițiile în care opoziția anti-război are o prezență foarte redusă, iar partidul Yabloko, singura formațiune înregistrată care a criticat războiul din Ucraina, a fost exclus de pe buletinele de vot.

Pentru prima dată, alegerile parlamentare includ și locuitori din patru regiuni ucrainene pe care Moscova le-a anexat în 2022, deși nu controlează în totalitate aceste teritorii.

Votul are loc timp de trei zile, până duminică, în cele 11 fusuri orare ale Rusiei.

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