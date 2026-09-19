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Atac sinucigaș în Pakistan: Cel puțin 31 de persoane au fost ucise și 100 au fost rănite

Cel puțin 31 de persoane, dintre care 16 polițiști, au fost ucise, iar peste 100 au fost rănite într-un atac sinucigaș cu explozibili urmat de un schimb de focuri la un sediu de poliție din nord-vestul Pakistanului.
Atac sinucigaș în Pakistan: Cel puțin 31 de persoane au fost ucise și 100 au fost rănite
Sursa foto: X
Radu Mocanu
19 sept. 2026, 09:39, Știri externe
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„Cel puțin 31 de persoane, inclusiv 16 polițiști, au fost ucise și peste 100 rănite până în prezent în acest atac (…) și atentat sinucigaș”, au transmis autoritățile locale citate de agenția AFP

Poliția a anunțat că un vehicul încărcat cu explozibil a lovit intrarea moscheii aflate în apropierea sediului de poliție din orașul Kohat, situat în provincia Khyber Pakhtunkhwa, în apropierea graniței cu Afganistanul.

După explozie, mai mulți atacatori înarmați au încercat să pătrundă în complexul poliției, declanșând un schimb de focuri cu forțele de ordine.  

Atacul a fost revendicat de o facțiune a talibanilor pakistanezi (TTP). Gruparea Alianța Mujahidinilor, afiliată comandantului taliban Hafiz Gul Bahadur, a anunțat oficial că este responsabilă pentru comiterea acestui atentat cu bombă și a asaltului armat, a relatat Al Jazeera

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