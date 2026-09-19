Atac sinucigaș în Pakistan: Cel puțin 31 de persoane au fost ucise și 100 au fost rănite

„Cel puțin 31 de persoane, inclusiv 16 polițiști, au fost ucise și peste 100 rănite până în prezent în acest atac (…) și atentat sinucigaș”, au transmis autoritățile locale citate de agenția AFP.

Poliția a anunțat că un vehicul încărcat cu explozibil a lovit intrarea moscheii aflate în apropierea sediului de poliție din orașul Kohat, situat în provincia Khyber Pakhtunkhwa, în apropierea graniței cu Afganistanul.

După explozie, mai mulți atacatori înarmați au încercat să pătrundă în complexul poliției, declanșând un schimb de focuri cu forțele de ordine.

Atacul a fost revendicat de o facțiune a talibanilor pakistanezi (TTP). Gruparea Alianța Mujahidinilor, afiliată comandantului taliban Hafiz Gul Bahadur, a anunțat oficial că este responsabilă pentru comiterea acestui atentat cu bombă și a asaltului armat, a relatat Al Jazeera.