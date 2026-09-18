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O dronă a lovit centrala nucleară Kursk. AIEA: Toate atacurile asupra instalațiilor nucleare sunt inacceptabile

Turnul de răcire al unui reactor de la centrala nucleară Kursk din Rusia a fost lovit de o dronă în cursul dimineții de joi, a anunțat vineri Agenția Internațională pentru Energie Atomică.
O dronă a lovit centrala nucleară Kursk. AIEA: Toate atacurile asupra instalațiilor nucleare sunt inacceptabile
Sursa foto: X/@iaeaorg
Radu Mocanu
18 sept. 2026, 22:12, Știri externe
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AIEA a anunțat vineri că a fost informată cu privire la incidentul produs joi dimineață la centrala nucleară Kursk. Potrivit informațiilor transmise agenției, drona a lovit turnul de răcire al unuia dintre reactoarele centralei, notează AFP

„AIEA a fost informată că turnul de răcire al unei unități a centralei nucleare de la Kursk, din Federația Rusă, a fost lovit de o dronă joi dimineața. S-a raportat că unitatea era în funcțiune la momentul respectiv, însă regimul său de operare nu s-a modificat și nu a izbucnit niciun incendiu”, se arată în mesajul publicat pe X de Agenție.  

Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a reiterat că orice atac asupra unei instalații nucleare este „inacceptabil” și a făcut apel la maximum de reținere pentru a evita riscul producerii unui accident nuclear.  

Incidentul are loc la câteva luni după ce în iulie, guvernatorul regiunii Kursk a acuzat Ucraina că a lovit un turn de răcire de la centrala Kursk II, aflată în construcție.

De asemenea, în august 2025, o dronă ucraineană a provocat un incendiu în apropierea instalației, fără a fi detectate niveluri anormale de radioactivitate.

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