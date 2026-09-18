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Macron va convoca o reuniune G7, pe fondul creșterii prețurilor la energie

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat vineri că va convoca o reuniune a Grupului G7 pentru a aborda creșterea puternică a prețurilor la energie și pentru a analiza posibilitatea eliberării unor rezerve strategice de petrol.
Macron va convoca o reuniune G7, pe fondul creșterii prețurilor la energie
Iulian Moşneagu
18 sept. 2026, 21:34, Știri externe
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„În săptămânile următoare vom avea o reuniune G7 dedicată problemelor energetice, pentru a consolida cooperarea și a evita tensiunile inutile între țările G7 și principalii noștri parteneri”, a declarat Macron în timpul unei conferințe de presă, potrivit Politico.

Anunțul a venit după o reuniune de criză organizată la Palatul Élysée. Șefii serviciilor franceze de informații i-au informat pe liderii politici și pe candidații la alegerile prezidențiale de anul viitor despre amenințările provocate de războiul Rusiei în Ucraina și de conflictul din Orientul Mijlociu. Ambele crize au contribuit la creșterea puternică a prețurilor carburanților în Franța.

„Situația cu care ne confruntăm este gravă. Este gravă din cauza contextului internațional și a consecințelor războaielor pe care le suportăm”, a spus Macron. „În acest context, trebuie să rămânem uniți”.

Macron caută noi surse de petrol și gaze pentru Franța

Situația dificilă a finanțelor publice franceze limitează însă posibilitatea guvernului de a subvenționa masiv facturile tot mai mari la energie. Executivul pregătește pentru anul viitor economii bugetare de 54 de miliarde de euro. Macron a precizat că autoritățile lucrează, în schimb, la măsuri de sprijin țintite.

Președintele francez a mai spus că încearcă să asigure accesul Franței la suficiente livrări de petrol și gaze. Subiectul a fost discutat în ultimele întâlniri cu liderii Arabiei Saudite, Irakului, Qatarului și Emiratelor Arabe Unite.

Macron a adăugat că va discuta despre livrările de produse petroliere și gaze naturale lichefiate cu premierul canadian Mark Carney, cu care se va întâlni duminică.

Macron avertizează asupra riscului atacurilor hibride rusești

În același timp, Franța își intensifică măsurile de protecție a infrastructurii critice și a unităților din industria de apărare, pe fondul creșterii numărului atacurilor cibernetice și al riscului unor atacuri hibride din partea Rusiei.

Macron a făcut referire inclusiv la atacurile recente asupra unui tren de pasageri din Ucraina și asupra aeroportului Leipzig din Germania. Premierul polonez Donald Tusk avertizase joi că Rusia ar putea viza aliații europeni ai Ucrainei cu drone sau rachete.

Mai mulți politicieni care au vorbit după reuniune au subliniat gravitatea situației prezentate de serviciile de informații.

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