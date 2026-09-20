Mureșan, în fața testului PSD. Social-democrații decid luni dacă îl susțin la Palatul Victoria

Ședința are loc la patru zile după ce președintele Nicușor Dan l-a nominalizat pe europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Președintele a semnat sâmbătă decretul de desemnare, document care urmează să fie publicat luni în Monitorul Oficial.

PSD nu a anunțat până acum dacă va vota sau nu un cabinet condus de Mureșan. Imediat după nominalizare, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că a primit decizia lui Nicușor Dan cu „surprindere și dezamăgire” și a anunțat convocarea Biroului Permanent Național pentru a analiza propunerea.

Grindeanu a criticat public alegerea lui Mureșan și a susținut că europarlamentarul liberal a avut în trecut poziții la Bruxelles contrare intereselor României. Afirmația aparține liderului PSD și a fost contestată politic de susținătorii premierului desemnat.

PSD poate deveni decisiv pentru Guvernul Mureșan

Decizia conducerii PSD este importantă în condițiile în care Siegfried Mureșan nu are în acest moment o majoritate parlamentară garantată.

Premierul desemnat este susținut de PNL, USR și UDMR. Cele trei formațiuni, împreună cu parlamentarii minorităților naționale, ar porni, potrivit actualei configurații parlamentare, de la aproximativ 186 de voturi. Pentru învestirea Guvernului sunt necesare 233 de voturi. Chiar într-un scenariu în care Mureșan ar obține sprijinul unor parlamentari neafiliați, calculele îl plasează sub pragul necesar.

PSD are în prezent 126 de parlamentari și este cel mai mare grup politic din Legislativ, ceea ce face ca poziția adoptată luni să cântărească semnificativ în negocierile pentru noul Executiv.

Siegfried Mureșan a început deja discuțiile cu PNL, USR și UDMR pentru elaborarea programului de guvernare. Premierul desemnat a anunțat că experții celor trei partide lucrează la document și că următorul pas îl reprezintă construirea unei majorități care să permită învestirea cabinetului.

Una dintre variantele discutate în spațiul politic pentru atragerea PSD este o nouă formulă de împărțire a guvernării sau o rotativă la Palatul Victoria. Sorin Grindeanu declarase anterior că ar putea accepta principiul unei rotative, însă susținea ca PSD să fie formațiunea care să dea primul premier.

A treia încercare de formare a unui Guvern

Siegfried Mureșan este al treilea candidat desemnat de Nicușor Dan în actuala criză politică. Eugen Tomac, nominalizat în iunie, și-a depus mandatul înainte de a ajunge la votul Parlamentului, iar Adrian Veștea a fost respins de Legislativ pe 22 iunie.

Președintele Nicușor Dan a explicat că l-a ales pe Mureșan deoarece acesta a fost candidatul care a beneficiat de cel mai mare sprijin exprimat de partide în timpul consultărilor de la Cotroceni, chiar dacă nu exista o majoritate de 233 de parlamentari conturată în jurul său.