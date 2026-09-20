Siegfried Mureșan nu se dezice de Ilie Bolojan: Dacă cineva se așteaptă ca eu să sting lumina, se înșeală amarnic

„Premierul Ilie Bolojan a aprins lumina în cămara cu șmecherii. Dacă cineva se așteaptă ca eu să sting lumina, se înșeală amarnic”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Siegfried Mureșan.

„Vom păstra lumina aprinsă și vom curăța toată dezordinea care s-a adunat în peste 30 de ani în statul român”, a mai notat premierul desemnat.

Presiuni din partea PSD pentru clarificarea direcției de guvernare

Poziția lui Mureșan vine după ce Partidul Social Democrat i-a cerut în repetate rânduri să își prezinte programul de guvernare.

„Înainte de orice discuție despre majorități și voturile PSD, Siegfried Mureșan trebuie să răspundă public la o întrebare fundamentală: Vrea să schimbe politicile Guvernului Bolojan sau vrea să le continue?”, a transmis vineri PSD.

Acest demers i-a fost cerut și de lideri ai Partidului Social Democrat precum Claudiu Manda. Cu toate acestea, președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat: „Eu cu asta voi intra și asta le voi propune colegilor mei să nu votăm o asemenea propunere, care este rușinoasă”.

Calculele parlamentare pentru învestirea noului Guvern

Siegfried Mureșan a fost desemnat să formeze un Guvern joi de către președintele Dan. Acesta a fost propus de PNL, USR și UDMR pentru funcție. Mureșan poate conta pe un total de 186 de voturi în parlament (80 de la PNL, 31 de la UDMR, 58 de la USR și 17 de la grupul minorităților. În total, 186 de voturi).

Astfel pentru a atinge borna necesară de 233 de voturi pentru învestitură, Siegfried Mureșan va fi nevoie să discute fie cu PSD, fi cu AUR.