Miruță, replici dure pentru Olguța Vasilescu: „Ca de la oltean la oltean, lăsați prostiile”

„Doamna Olguța Vasilescu, ca de la oltean la oltean – lăsați prostiile, haideți să vorbim pe de-a dreptul!”, scrie Radu Miruță, duminică, într-o postare pe Facebook.

Vasilescu afirma sâmbătă că Mureșan este transformat într-o „victimă” și că un eventual eșec al acestuia în formarea Guvernului nu ar trebui pus pe seama PSD. Ea a susținut că europarlamentarul PNL a fost critic la adresa PSD și că social-democrații nu ar trebui să voteze un premier care „își propune continuarea măsurilor pentru care a căzut guvernul Bolojan”.

„Și acum se așteaptă ca din «responsabilitate» să votăm pe cineva care ne urăște sincer”, scria Olguța Vasilescu pe Facebook.

Replica lui Miruță

În replica sa, Miruță susține că guvernele Ciucă și Ciolacu au lăsat probleme economice care trebuie reparate și îi reproșează lui Vasilescu că recurge la „sloganuri” și „insulte”.

„Până ieri urlați că România are nevoie de guvern stabil. Acum că are nevoie de guvern cum vreți dumneavoastră. Asta la mine în localitate se cheamă… ipocrizie”, afirmă ministrul.

Miruță mai spune că, în timp ce politicienii lansează acuzații, angajați din ministere lucrează pentru a menține țara „pe linia de plutire”.

„În vreme ce șeful dumneavoastră amenință agențiile de rating pentru că-l supără realitatea pe care, ce să vezi, chiar el a creat-o, o mână de oameni muncesc. Muncesc pe rupte să țină țara asta pe linia de plutire. Și știți ce e culmea – o mare parte dintre ei sunt oamenii pe care chiar partidul dumneavoastră i-a înșurubat prin ministere”, adaugă Miruță.

„Dacă alegeți să nu votați din ură, e doar alegerea dumneavoastră”, mai spune ministrul.

Liderul PSD Sorin Grindeanu a anunțat că a convocat pentru luni, 21 septembrie, o ședință a Biroului Permanent Național al PSD în care partidul va analiza propunerea lui Nicușor Dan de desemnare a lui Siegfried Mureșan ca premier.