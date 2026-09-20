Ambasadorul Statelor Unite, mesaj de Ziua Bucureștiului: Acest oraș m-a primit cu brațele deschise

„La mulți ani, București!”, a transmis Ambasada Statelor Unite ale Americii la București pe Facebook.

Ambasadorul Darryl Nirenberg a evidențiat sprijinul oferit de Washington pentru patrimoniul României, referindu-se la Mănăstirea Stavropoleos din Centrul Vechi.

„Mie și familiei mele ne-a plăcut foarte mult să vizităm Mănăstirea Stavropoleos din București – o adevărată comoară, restaurată cu sprijinul Fondului Ambasadorial de Conservare a Obiectivelor Culturale (AFCP), dovedind respectul nostru profund pentru patrimoniul bogat al României”, a transmis Nirenberg.

Diplomatul a subliniat legătura strânsă pe care a dezvoltat-o cu orașul în timpul mandatului său.

„Acest oraș m-a primit pe mine și familia mea cu brațele deschise, iar noi suntem recunoscători că ne aflăm aici”, a continuat oficialul american.

„Urez Bucureștiului să se bucure, în continuare, de dezvoltare și de parteneriatul și prietenia cu Statele Unite”, a mai transmis ambasadorul.

567 de ani de la atestarea prin hrisovul lui Vlad Țepeș

Mesajul Ambasadei SUA a fost transmis în contextul în care Bucureștiul marchează duminică 567 de ani de la atestarea sa oficială.

Hrisovul în care apare pentru prima dată Bucureștiul a fost emis de Vlad Țepeș, domnitorul Țării Românești, la 20 septembrie 1459 și se încheia cu precizarea că a fost scris în „Cetatea București”, ceea ce dovedește nu doar existența așezării, ci și utilizarea ei drept reședință domnească.

Aniversarea este marcată în acest weekend prin Zilele Bucureștiului 2026, program organizat de Primăria Capitalei și instituțiile din subordine.