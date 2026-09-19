Bucureștiul împlinește 567 de ani. Documentul lui Vlad Țepeș care a pus Capitala pe hartă și ce se întâmplă astăzi în oraș

Prima consemnare scrisă certă a numelui Bucureștiului datează din 20 septembrie 1459 și apare într-un document emis de Vlad Țepeș, domnul Țării Românești. Hrisovul, redactat în slavonă, se încheia cu precizarea că a fost scris în „Cetatea București”, ceea ce dovedește nu doar existența așezării, ci și utilizarea ei drept reședință domnească.

Prin document, Vlad Țepeș confirma unor proprietari, Andrei și fiii săi, stăpânirea asupra unor proprietăți și îi scutea de anumite dări și obligații.

Bucureștiul exista însă înainte de 1459

Dovezile istorice și arheologice arată că în zonă existau așezări cu mult înainte de Vlad Țepeș.

Istoricul Constantin C. Giurescu arăta că Bucureștiul exista ca târg înainte de domnia voievodului. Mai mult, la 13 iunie 1458, Vlad Țepeș emisese un document în latină „lângă cursul apei Dâmbovița”, formulare despre care istoricii consideră că s-ar fi putut referi chiar la București. Documentul din 1459 este însă cel care oferă prima mențiune sigură a numelui cetății.

Importanța Bucureștiului a crescut în secolul al XV-lea, pe măsură ce centrul puterii din Țara Românească s-a deplasat dinspre vechile reședințe de la Câmpulung, Curtea de Argeș și Târgoviște către zona de câmpie. În timpul lui Vlad Țepeș, Bucureștiul era deja folosit ca reședință domnească.

Curtea Veche, din actualul Centru Vechi al Capitalei, păstrează legătura cu această perioadă. Muzeul Municipiului București o descrie drept unul dintre nucleele din care s-a dezvoltat orașul medieval.

Bucureștiul sărbătorește astăzi 567 de ani

Aniversarea este marcată în acest weekend prin Zilele Bucureștiului 2026, program organizat de Primăria Capitalei și instituțiile din subordine.

Duminică, 20 septembrie, evenimentele continuă în mai multe puncte ale orașului. În Piața Constituției, programul începe de la ora 16:00 și include DJ Under & MC Aner, DJ OLiX, iar WhoMadeWho este programat între orele 20:30 și 22:00.

Calea Victoriei devine din nou pietonală în cadrul „Străzi Deschise”, cu spectacole, expoziții, concerte și activități culturale. De la ora 19:30, în fața Muzeului Național de Artă al României, este programat proiectul „Battle of the Beats”, în care publicul participă inclusiv la realizarea și alegerea muzicii.

Tot astăzi sunt programate tururi gratuite în sediul Primăriei Capitalei, între orele 12:00-13:00 și 13:00-14:00, participarea fiind condiționată de înscriere și de locurile disponibile.

La Arcul de Triumf, de la ora 16:00, este programat recitalul „Ecouri muzicale”, susținut de Tudor Niculescu-Mizil la chitară și Maria Alexandru la vioară, eveniment dedicat celor 567 de ani de la prima atestare a Bucureștiului.

20 septembrie, o zi cu mai multe repere importante pentru România

Data de 20 septembrie este legată și de alte momente importante din istoria României.

În 1702, a fost finalizat Palatul Mogoșoaia, construit de Constantin Brâncoveanu. Data de 20 septembrie 1702 este înscrisă chiar în pisania de pe latura estică a palatului. În 2026 se împlinesc astfel 324 de ani de la finalizarea unuia dintre cele mai cunoscute monumente ale stilului brâncovenesc.

Tot pe 20 septembrie 1974 a fost inaugurat oficial Transfăgărășanul. Ceremonia a avut loc în zona Lacului Bâlea, după aproximativ patru ani de lucrări desfășurate în condiții dificile în Munții Făgăraș. Astăzi se împlinesc 52 de ani de la inaugurarea spectaculoasei șosele alpine.

Data are și o semnificație importantă în istoria cinematografiei mondiale. La 20 septembrie 1946 începea prima ediție propriu-zisă a Festivalului de Film de la Cannes, după ce proiectul inițial fusese amânat din cauza celui de-Al Doilea Război Mondial. Festivalul marchează, așadar, 80 de ani de la prima ediție.