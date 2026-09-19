Un gigant de acum 150 de milioane de ani rescrie istoria dinozaurilor. Descoperire în premieră în Europa

Descoperirea a fost făcută în situl La Tejería, în apropierea localității El Castellar, din provincia spaniolă Teruel, potrivit Live Science. Cercetătorii estimează că animalul a trăit în urmă cu aproximativ 150 de milioane de ani, în Jurasicul târziu. Rezultatele studiului au fost publicate în Journal of Vertebrate Paleontology.

Până acum, fosilele de Diplodocus din această perioadă erau cunoscute exclusiv din Formațiunea Morrison, în vestul Statelor Unite. Exemplarul spaniol arată că răspândirea geografică a acestor sauopode uriașe era mai extinsă decât se credea.

Totul a început cu câteva oase observate pe un versant

Exemplarul este reprezentat de 14 vertebre caudale bine conservate și mai multe oase asociate cozii. Situl a intrat în atenția paleontologilor după ce un localnic a observat ceea ce păreau a fi oase pe versantul unui munte.

Alberto Cobos, director al Fundației Dinópolis și coautor al studiului, s-a deplasat în zonă, unde au fost identificate primele vertebre de sauropod.

Analizele ulterioare au evidențiat caracteristici anatomice specifice Diplodocus, inclusiv cavități mari asociate sacilor de aer și șanțuri adânci în partea inferioară a vertebrelor cozii. Cercetătorii estimează că animalul avea aproximativ 25 de metri lungime, dimensiuni comparabile cu exemplarele nord-americane.

Specia exactă căreia îi aparținea exemplarul nu a putut fi stabilită.

Un „pod” între America și Europa

Descoperirea oferă noi indicii despre felul în care dinozaurii se deplasau între continente. În perioada respectivă, Oceanul Atlantic era mult mai îngust decât în prezent, după fragmentarea supercontinentului Pangeea.

Cercetătorii consideră că legături terestre temporare ar fi putut permite animalelor să treacă între America de Nord și Europa. Una dintre posibilele rute ar fi unit regiunea actuală Newfoundland, din Canada, cu Peninsula Iberică.

Fosilele din Spania reprezintă astfel unele dintre cele mai solide dovezi de până acum că dinozaurii puteau migra între America de Nord și Europa în Jurasicul târziu.

Paleontologii spun că sunt necesare însă exemplare mai complete pentru a determina dacă Diplodocusul european aparținea unei specii deja cunoscute în America de Nord sau unei specii necunoscute până acum.