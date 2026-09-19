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Un animal care s-a ascuns timp de zece milioane de ani, descoperit în timpul filmărilor lui Will Smith din Amazon

Oamenii de știință au descoperit o nouă specie în timpul unei expediții ce făcea parte din filmări cu actorul american Will Smith. Ce au găsit în adâncurile Amazonului.
Un animal care s-a ascuns timp de zece milioane de ani, descoperit în timpul filmărilor lui Will Smith din Amazon
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
19 sept. 2026, 10:45, Life-Inedit
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O nouă specie de anaconda uriașă a fost descoperită de oamenii de știință, în timpul filmărilor pentru un serial cu actorul Will Smith.

Potrivit Blic, cercetătorii au fost ghidați prin sistemele fluviale din provinciile Orellana și Pastasa din Ecuador de către vânători din populația indigenă Waorani. Aceștia din urmă știau unde să găsească cei mai mari șerpi.

Două specii complet diferite

Analizele genetice ale probelor colectate în Ecuador și Brazilia au arătat că anacondele verzi, despre care până acum se credea că aparțin aceleiași specii, sunt de fapt două specii diferite.

Noua specie a fost numită anaconda verde nordică (Eunectes akaima), în timp ce anaconda verde sudică (Eunectes murinus) este cea care trăiește în Brazilia.

Deși arată și se comportă aproape identic, aceste două specii diferă cu până la 5,5% la nivel genetic. 

Oamenii de știință estimează că liniile lor evolutive s-au separat acum aproape 10 milioane de ani, potrivit sursei.

Noua specie, mai mare decât cea cunoscută inițial

Cercetările au arătat, de asemenea, că anacondele ecuadoriene sunt mai lungi decât cele braziliene. În cazul celor mai mari femele, diferența scade. Totuși, femelele din Ecuador sunt în medie cu aproximativ un metru mai lungi decât exemplarele similare din Brazilia.

Cea mai mare anaconda măsurată în mod specific de echipă a fost o femelă de 6,3 metri lungime.

Poluarea afectează anacondele

În același timp, cercetătorii au studiat consecințele poluării cauzate de industria petrolieră. Fiind prădători în vârful lanțului trofic, anacondele pot acumula substanțe nocive din mediu. Analiza țesuturilor a arătat că masculii aveau de până la zece ori mai mult plumb și cadmiu decât femelele.

Motivul ar putea fi dieta lor. Masculii se hrănesc adesea cu păsări de apă cu picioare lungi, care trăiesc în habitate acvatice. În schimb, femelele vânează animale terestre. Astfel, poluarea apei poate ajunge la masculi prin intermediul păsărilor, în timp ce femelele, care se hrănesc cu prada terestră, acumulează mai puțin din aceste metale.

Dintre cele două specii recunoscute, anaconda verde sudică din Brazilia are o arie de răspândire mai mică și este deosebit de vulnerabilă, mai arată sursa citată.

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