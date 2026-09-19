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„Cine a avut ideea asta la 112 metri adâncime?”. Doi italieni, uimiți de România

„Este de-a dreptul absurd!” - e reacția sinceră a doi turiști italieni care au coborât la 112 metri adâncime în Salina Turda.
„Cine a avut ideea asta la 112 metri adâncime?”. Doi italieni, uimiți de România
Andreea Tobias
19 sept. 2026, 09:48, Life-Inedit
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Cei doi italieni au fost impresionați de parcul de distracții amenajat în adâncul salinei. Sunt uimiți și de aerul răcoros din mină.

Ei au împărtășit pe rețelele sociale un videoclip spectaculos, presărat cu momente de uimire și o concluzie neașteptată.

De la un coridor ce părea fără sfârșit până la un lac subteran care le-a amintit instantaneu de o scenă celebră din seria Harry Potter, cei doi italieni au rămas fără cuvinte la Salina Turda.

Turiștii au explorat parcursul și s-au declarat uimiți să găsească terenuri de mini-golf, biliard și o roată panoramică într-un loc în care se așteptau să vadă doar stânci de sare.

Ce au spus despre sarea din supermarket? Citește continuarea pe Mediafax Italia.

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