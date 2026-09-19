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Paradisul cu două fețe: De ce mutarea la pensie poate deveni o capcană dacă alegi zona greșită

Dincolo de peisajele de carte poștală și ritmul relaxat din „La Dolce Vita”, mutarea în Italia la vârsta pensionării ascunde o serie de capcane majore.
Paradisul cu două fețe: De ce mutarea la pensie poate deveni o capcană dacă alegi zona greșită
Andreea Tobias
19 sept. 2026, 10:18, Life-Inedit
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Deși ideea de a trăi într-un sat pitoresc din sud sau într-un oraș istoric din nord atrage mii de vârstnici în fiecare an, alegerea unei locații greșite poate transforma visul unei bătrâneți liniștite într-o luptă zilnică cu costurile ridicate, lipsa spitalelor sau izolarea.

Cumpărarea unei case ieftine într-o zonă rurală din Italia pare, la prima vedere, o oportunitate de neratat pentru pensionari.

Însă în spatele prețurilor atractive se ascund adesea comunități depopulate, fără acces rapid la servicii medicale, magazine sau transport public. Experții avertizează că, înainte de a face pasul definitiv, există câțiva factori critici de infrastructură și climă care trebuie analizați cu maximă atenție.

Află ce minusuri ascund cele mai populare zone pe Mediafax Italia:

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