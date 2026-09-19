O pensionară și-a cheltuit aproape întreaga pensie pe o vacanță de 10 zile la mare. Nici măcar nu a plătit cazarea

Adela, o pensionară din Zagreb, a petrecut zece zile pe insula Brač, iar vacanța a costat în total 500 de euro, deși nu a plătit pentru cazare.

A cheltuit cea mai mare parte a banilor pe pregătirile pentru călătorie, transport, cadouri pentru gazde și mâncare, conform mojevrijeme.hr.

Femeia, cu o pensie de 570 de euro, economisise de câteva luni pentru a putea merge la mare. De ani de zile, primea invitații să stea la casa de vacanță a unei rude. În această vară s-a hotărât în sfârșit să meargă.

Deoarece nu mai fusese la mare de mult timp, a trebuit să-și cumpere costume de baie.

„Aveam tot ce-mi trebuia pentru călătorie, cu excepția unui costum de baie. A trebuit să cumpăr două, ca să pot să mă schimb. Am plătit 60 de euro pe ele”, a spus ea.

Înainte de plecare, i-a întrebat pe gazde de ce aveau nevoie pentru cabană. Când a aflat că setul lor de cafea se spărsese, s-a hotărât să cumpere unul nou. A dus și cafea și o cutiuță cu dulciuri. A cheltuit alți 45 de euro pe cadou.

„Costumele de baie și cadoul m-au costat peste 100 de euro înainte chiar să plec”, a declarat Adela.

Transportul până la Brač a costat 70 de euro

Biletul de autobuz dus-întors și cel de feribot către Supetar și înapoi au costat în total 70 de euro.

În timp ce aștepta feribotul, a băut suc și o cafea. Apoi a cumpărat o pălărie cu 10 euro de la un chioșc din apropiere, pentru a-și proteja fața de soare.

Gazdele au dus-o la un mare centru comercial, întrucât orașul în care erau cazați avea doar un magazin mic și mai scump. Au cumpărat alimente pentru o săptămână, inclusiv carne, iar Adela a insistat să contribuie la cheltuieli și a dat 50 de euro.

În primele trei zile petrecute pe mare, ea nu a cheltuit nimic, cu excepția celor două cafele pe care le-a cumpărat la cafeneaua de pe plajă.

Când fiul ei, nora și nepoții au venit în weekend, s-a hotărât să cumpere pește.

„M-am înțeles cu un pescar local să-mi lase calamari din Marea Adriatică pentru copii și pești mici pentru supă. Am lăsat 50 de euro la magazinul de pește în ziua aceea”, a spus Adela.

Până atunci, cheltuise deja aproximativ 300 de euro, sumă care, după cum spune ea, îi ajunge pentru o lună întreagă de mâncare în Zagreb.

A mai lăsat 78 de euro la magazinul din localitate. În timpul vacanței, Adela a făcut cumpărături de mai multe ori la magazinul local. Când și-a verificat extrasele de cont, a constatat că a cheltuit acolo în total 78 de euro.

Într-o seară, familia a mers la un festival de pescuit, unde ea a plătit un rând de băuturi.

În ultima zi, a decis să invite gazdele la cină la un restaurant de pe malul mării.

„Mă așteptam ca cina să coste în jur de 100 de euro, dar, în final, am plătit o notă de 94 de euro”, a spus ea.

Am cheltuit 500 de euro în zece zile

După ce a adunat toate cheltuielile, a ajuns la suma de 500 de euro. Această sumă nu includea cazarea, de care beneficia gratuit.

„Știu că doar cazarea pentru zece zile ar putea costa de două ori mai mult. Totuși, este o sumă mare pentru mine, având în vedere că trebuie să mă descurc încă trei săptămâni până la următoarea pensie și să plătesc facturile”, a spus Adela.

Potrivit acesteia, pensiile din Croația sunt mici, în timp ce prețurile din magazine și restaurante sunt prea mari pentru pensionari.