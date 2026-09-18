Lux absolut la brutărie. Pâine vândută la preț de caviar, brutăria nu face față cererii

Este o pâine de secară a familiei austriece Auer, care a deschis o brutărie în cartierul SoHo din New York. Pâinea, care cântărește aproximativ 1,5 kilograme, este preparată din secară ecologică, cu un aluat natural de maia și fără adaos de drojdie de panificație.

Prețul, însă, este ceea ce a făcut ca această pâine să devină un subiect de discuție mult dincolo de granițele New York-ului.

Ce primești de fapt pentru 60 de dolari

În spatele brutăriei se află familia Auer din Graz, care deține peste 40 de puncte de vânzare în Austria. În New York, aceasta a optat pentru un concept neobișnuit: accentul se pune practic pe un singur produs.

Pâinea cântărește aproximativ 1,5 kilograme și este preparată cu un aluat natural cu maia, fără adaos de drojdie de panificație. Este coaptă într-un cuptor care cântărește aproximativ două tone. Potrivit proprietarilor, a fost adus special din Germania.

Clienții care nu doresc o pâine întreagă pot comanda porții mai mici sau felii individuale, cu adaosuri precum unt, cremă de ciocolată sau chiar caviar.

Familia susține, de asemenea, că rețeta are o lungă tradiție. Conform povestirii, bătrânul Auer a învățat rețeta de la un fermier de pe o pășune alpină, aducând-o ulterior la Graz.

De ce este pâinea atât de scumpă?

Martin Auer recunoaște că înțelege reacția la preț, dar o atribuie în primul rând amplasării afacerii sale.

„Acesta este unul dintre cele mai scumpe orașe din lume și una dintre cele mai scumpe străzi dintr-unul dintre cele mai scumpe orașe. Oamenii ar trebui să se gândească cât costă un apartament aici”, a declarat Auer agenției de știri germane DPA.

Pe lângă costurile ridicate ale desfășurării activității în Soho, ingredientele pentru pâine sunt importate. Metoda tradițională de producție cu aluat fermentat natural necesită mult mai mult timp decât producția industrială.

Fermentarea poate dura zile întregi, ceea ce înseamnă că brutăria trebuie să investească mai mult timp, spațiu și forță de muncă în fiecare pâine.

Chiar și pentru New York, 60 de dolari este o sumă mare

Chiar și pentru New York, unde prețurile sunt ridicate, o pâine de 60 de dolari este o excepție. Pâinea obișnuită costă acolo, de obicei, câțiva dolari, în timp ce pâinea artizanală cu aluat fermentat natural se vinde cu prețuri cuprinse între 10 și 20 de dolari în multe locuri.

Man kann New Yorkern wirklich alles teuer verkaufen, solange sie es in weißen Kartons verpackt mitnehmen können – in dem Fall eine Box mit sechs halben (!) Brotscheiben für knapp $60, davon $10 das mit Nutella. Martin Auer: Definitiv der Geschäftsmann der Woche! #Sauerteigbrot pic.twitter.com/6gkXhDA1px — Søren Lorensen (@SoerenLorensen) September 16, 2026

De aceea, reacțiile de pe rețelele sociale au fost împărțite. Unii consideră că un aliment de bază a fost transformat într-un produs de lux și într-un simbol al prestigiului. Alții subliniază metodele tradiționale de producție, calitatea ingredientelor și locația extrem de scumpă a brutăriei.

Criticii susțin că un aliment de bază este transformat într-un produs de lux destinat clienților mai înstăriți. Un brutar a descris prețul ca fiind „complet detașat de realitate”, în timp ce unii utilizatori de pe rețelele sociale l-au calificat ca fiind excesiv chiar și după standardele newyorkeze.

Alții, însă, consideră că prețul este justificat dacă se iau în calcul locația, metoda de producție și costurile de exploatare. Unii clienți subliniază în special ingredientele simple și metoda tradițională de preparare, fără o listă lungă de aditivi.