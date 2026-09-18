Ce se ascunde în ceașca de cafea: diferențele dintre cappuccino, latte, americano și flat white

Cantitatea de cafea și apă, timpul de extracție, proporția de lapte și chiar temperatura la care este preparată băutura schimbă rezultatul final.

Publicația germană Stern trece în revistă 12 dintre cele mai cunoscute variante, de la cafeaua la filtru, revenită în ultimii ani în preferințele consumatorilor, până la affogato și Irish coffee.

Espresso, ristretto și lungo: diferența o fac apa și extracția

Espresso este baza mai multor băuturi din meniurile cafenelelor. Un espresso obișnuit este preparat cu aproximativ 9-10 grame de cafea, iar extracția durează, în funcție de sortiment, între 27 și 29 de secunde. Pentru un espresso doppio, cantitatea de cafea se dublează, ajungând la 18-20 de grame.

Ristretto pornește de la același principiu, dar are o extracție mai scurtă, de aproximativ 16-19 secunde, rezultatul fiind o băutură mai concentrată. La polul opus se află lungo, pentru care este utilizată o cantitate mai mare de apă decât în cazul unui espresso obișnuit.

Americano este obținut prin adăugarea de apă fierbinte peste un espresso și poate fi consumat simplu sau cu lapte.

Cappuccino, latte macchiato și flat white

Laptele schimbă semnificativ profilul băuturii. Cappuccino combină un espresso cu lapte spumat, textura spumei având un rol important în preparare.

Latte macchiato conține, la rândul său, espresso și lapte spumat, însă este servit de regulă într-un recipient mai mare și are considerabil mai mult lapte decât un cappuccino.

Flat white se diferențiază prin utilizarea unui dublu ristretto și a unui lapte cu o spumă mai fină și mai puțin voluminoasă decât în cazul unui cappuccino sau latte macchiato. Specialitatea este asociată cu Australia.

Cold brew nu este același lucru cu iced coffee

Confuzia apare frecvent și în cazul cafelelor reci. Iced coffee este cafea la filtru servită cu cuburi de gheață, la care poate fi adăugat lapte.

Cold brew presupune însă o metodă complet diferită. Cafeaua este lăsată în apă rece și poate sta până la 24 de ore în frigider înainte de filtrare. Extracția are loc, așadar, fără apă fierbinte.

O variantă aflată la granița dintre cafea și desert este affogato. Denumirea provine din italiană și înseamnă „înecat”: în mod obișnuit, o cupă de înghețată de vanilie este acoperită cu un shot de espresso. Pot fi folosite și alte sortimente de înghețată.

Lista este completată de Irish coffee, preparată în varianta clasică din cafea îndulcită, whisky irlandez și frișcă.

Dincolo de denumirile întâlnite în meniuri, diferențele dintre aceste băuturi țin, așadar, de câteva elemente esențiale: metoda și durata extracției, raportul dintre cafea și apă și cantitatea și textura laptelui.