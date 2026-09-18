Porcii vietnamezi devin o alegere tot mai populară pentru oamenii care își doresc un animal de companie

Porcul vietnamez nu mai este doar un animal de fermă pentru multe persoane, ci un animal de companie.

O alegere tot mai frecventă pentru cei care își doresc un animal de companie

Potrivit Blic, oamenii îi cumpără exact în acest scop, iar unii chiar le țin în apartamentele lor.

Cu toate acestea, există o mare concepție greșită despre aceste animale, și anume că „ porcul vietnamez” nu va rămâne mic ca un câine de casă pentru totdeauna.

Mulți oameni aleg porcii vietnamezi deoarece este o rasă relativ mică și poate fi învățată să-și facă nevoile în scutec. De asemenea, poate să se comporte ca un câine de casă, spune crescătorul de animale Miloš Vlaškalić.

„Acești porci ajung la 80 până la 100 de kilograme”, precizează el.

Deși la prima vedere pot părea ca o jucărie drăguță, Vlaškalić îi avertizează în special pe părinții care se gândesc să cumpere un porc vietnamez pentru copiii lor. Cel mai important lucru este ca micuțul să înțeleagă că în fața lui nu se află o jucărie, ci o ființă vie care are nevoie de timp pentru a se obișnui cu un mediu nou.

Porcii, printre primele cinci sau zece cele mai inteligente animale

Porcii sunt considerați animale foarte inteligente, iar medicul veterinar Vlado Terzin subliniază acest lucru atunci când vorbește despre capacitatea lor de adaptare. Când a fost întrebat dacă porcii vietnamezi sunt cel mai inteligent tip de porc, el nu a evidențiat această rasă, ci a vorbit despre porci în general.

„Porcii se numără printre primele cinci sau zece cele mai inteligente animale de pe planetă. Sunt foarte inteligenți și adaptabili”, spune el, potrivit sursei citate.