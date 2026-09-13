Acesta este cel mai inteligent câine din lume, după ce au fost testați o mie de câini din 13 rase

Testele au măsurat memoria, rezolvarea problemelor, controlul impulsurilor și înțelegerea gesturilor umane.

Scopul cercetării nu a fost doar de a determina care câine execută comenzile cel mai rapid, potrivit Blic. Studiul a fost realizat pentru a examina mai multe aspecte diferite ale inteligenței canine.

Ce abilități au analizat cercetătorii

Cercetătorii au analizat inteligența adaptivă, adică abilitatea câinelui de a se descurca în situații noi, apoi inteligența socială, care se referă la înțelegerea semnalelor și emoțiilor umane, precum și inteligența instinctivă, adică abilități înnăscute asociate cu rolul unei anumite rase, cum ar fi vânătoarea, paza sau ghidarea.

Astfel, câinii au trebuit să demonstreze cât de bine își amintesc informațiile, rezolvă probleme, își controlează impulsurile și înțeleg ceea ce le arată omul.

Care este cel mai inteligent câine

Pe primul loc, s-a clasat un câine din rasa Malinois. Patrupedul a câștigat până la 35 din 39 de puncte, terminând înaintea unui Border Collie. Aceasta din urmă este o rasă considerată de ani de zile una dintre cele mai inteligente, potrivit sursei.

Câinele Malinois i-a impresionat în mod special pe cercetători cu memoria, independența și capacitatea sa de a reacționa rapid. El a demonstrat că poate urma instrucțiuni umane, dar și că poate găsi o soluție pe cont propriu atunci când situația o cere.

Locul al doilea a fost ocupat de un câine din rasa Border Collie. Acesta a obținut 26 din 39 de puncte, în timp ce Hovawart a fost pe locul trei cu 25 de puncte. Câinele de apă spaniol a fost imediat în urma lui, cu 24 de puncte.

Labradorul și golden retriever-ul au avut performanțe deosebit de bune la sarcinile care testau inteligența socială.

Rezultatele arată, așadar, că inteligența la câini nu este o singură trăsătură. Rase diferite pot avea avantaje cognitive diferite, în funcție de abilitățile testate.