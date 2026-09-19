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Turiștii se opresc să le fotografieze: coșuri de gunoi robotizate fac senzație într-o gară din Tokyo

Mia multe coșuri de gunoi robotizate testate în gara Shinjuku din Tokyo au devenit o atracție neașteptată pentru turiști, care le fotografiază în timp ce se deplasează printre călători.
Turiștii se opresc să le fotografieze: coșuri de gunoi robotizate fac senzație într-o gară din Tokyo
Foto: X
Cosmin Pirv
19 sept. 2026, 12:42, Life-Inedit
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Trei astfel de cosuri de gunoi robotizate sunt testate în gara Shinjuku, una dintre cele mai aglomerate din capitala Japoniei. Aparatele au puțin peste un metru înălțime și se deplasează cu o viteză de aproximativ 20 de centimetri pe secundă, scrie Le Figaro.

Roboții sunt echipați cu senzori și se deplasează autonom pentru a ajunge în zonele în care este nevoie de golirea coșurilor. Designul lor, în special cei doi „ochi” mari, i-a făcut însă să atragă atenția călătorilor și turiștilor.

 

Experimentul urmărește să testeze dacă astfel de coșuri de gunoi robotizate pot contribui la gestionarea gunoiului într-un spațiu extrem de aglomerat, în care menținerea curățeniei reprezintă o provocare permanentă.

Roboții au fost concepuți să fie lenți, astfel încât oamenii să poată arunca deșeurile în ei.

Proiect-pilot se va desfășura până la sfârșitul lunii noiembrie.

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