Capitala Arabiei Saudite atacată cu rachete de rebelii Houthi. Rebelii revendică lovituri și asupra instalațiilor petroliere

Forțele saudite de apărare aeriană „au interceptat și distrus cu succes o rachetă balistică lansată de miliția teroristă Houthi spre orașul Riad”, a anunțat purtătorul de cuvânt al coaliției conduse de Arabia Saudită în Yemen, Turki al-Malki.

Potrivit acestuia, rebelii au încercat să lovească și obiective civile din Bisha, Taif, Farasan și Yanbu, însă atacurile ar fi fost dejucate de sistemele saudite de apărare aeriană.

Incendiu lângă principalul aeroport din Riad

La câteva ore după alerta aeriană, pompierii au intervenit la un incendiu izbucnit la un rezervor de combustibil aflat într-un depozit din apropierea Aeroportului Internațional King Khalid. Imaginile de la fața locului au arătat o coloană masivă de fum negru ridicându-se în apropierea terminalelor.

Nu a fost stabilit oficial că incendiul a fost provocat direct de un proiectil Houthi.

Locuitorii capitalei primiseră în timpul nopții mesaje prin care erau avertizați că zona se află sub o „amenințare aeriană ostilă” și li se cerea să rămână în interior. Explozii au fost auzite ulterior în mai multe zone din Riad.

Incidentul a afectat temporar și traficul aerian. Flightradar24 a semnalat „probleme majore” pe Aeroportul King Khalid, cu zboruri întârziate sau anulate, aeroportul ajungând pentru o perioadă la nivelul maxim al indicelui de perturbare monitorizat de platformă. Traficul a început ulterior să revină spre normal.

Houthi: Am atacat Riadul și instalațiile Aramco

Rebelii Houthi au revendicat la rândul lor două operațiuni de amploare pe teritoriul saudit.

Purtătorul de cuvânt militar Yahya Saree a susținut că gruparea a folosit „un număr mare” de rachete balistice, rachete de croazieră și drone. Potrivit versiunii Houthi, prima operațiune a vizat obiective sensibile din capitala Riad, iar a doua instalații ale Saudi Aramco din Yanbu, important centru petrolier de la Marea Roșie.

Prima amenințare majoră asupra Riadului de la reluarea luptelor

Atacul reprezintă prima tentativă confirmată de Arabia Saudită de lovire a capitalei Riad cu o rachetă balistică de la noua escaladare a războiului din Yemen.

Conflictul a intrat din nou într-o fază violentă după o perioadă de relativă acalmie. Rebelii Houthi au lansat în ultimele săptămâni o ofensivă și și-au extins controlul asupra unor zone de pe coasta Mării Roșii, în timp ce Arabia Saudită a răspuns cu atacuri aeriene asupra teritoriilor controlate de grupare.

Escaladarea este importantă și pentru economia mondială. Avansul Houthi în apropierea strâmtorii Bab al-Mandab crește riscurile pentru una dintre principalele rute maritime dintre Oceanul Indian, Marea Roșie și Canalul Suez.

Cu doar câteva zile înainte, Arabia Saudită îi acuzase pe Houthi că au încercat să lovească Mecca cu o dronă. Rebelii au negat categoric acuzația.

Războiul din Yemen intră din nou într-o fază periculoasă

Războiul civil din Yemen a început în 2014, când mișcarea Houthi a ocupat capitala Sanaa și vaste regiuni ale țării. Arabia Saudită a intervenit militar în martie 2015 în sprijinul guvernului recunoscut internațional, în timp ce Houthi au beneficiat de sprijin din partea Iranului.

Un armistițiu negociat în 2022 redusese semnificativ confruntările directe timp de mai mulți ani, însă tensiunile au reizbucnit în 2026.