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Un director executiv din industria modei a demisionat, după ce a agresat doi activiști în timpul prezentării H&M

Directorul executiv al Consiliului Designerilor de Modă din America, Steven Kolb, a demisionat după ce a fost filmat imobilizând fizic doi activiști pentru drepturile animalelor în timpul unei altercații la Săptămâna Modei din New York.
Un director executiv din industria modei a demisionat, după ce a agresat doi activiști în timpul prezentării H&M
Sursă foto: Hepta
Daiana Rob
19 sept. 2026, 23:51, Cultură-Media
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„După 20 de ani în fruntea CFDA, am luat dificila decizie de a demisiona din funcția de director general și președinte”, a declarat Kolb într-un comunicat citat de The Guardian. 

„Sunt extrem de mândru de ceea ce am construit împreună și cred că acesta este momentul potrivit atât pentru mine, cât și pentru organizație, să începem un nou capitol”, se mai arată în comunicat.

Kolb a fost suspendat încă de marți, în așteptarea unei anchete privind un incident petrecut duminică, în timpul prezentării de modă COS din cadrul Săptămânii Modei de la New York.

Într-un videoclip, se poate vedea cum Kolb încearcă să-i imobilizeze pe doi protestatari ai organizației People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), care au încercat să perturbe prezentarea de modă în cadrul unei demonstrații împotriva utilizării lânii de către grupul H&M, proprietarul mărcii COS.

Kolb l-a împins pe unul dintre protestatari, Malison Melito, și i-a acoperit gura. De asemenea, Kolb a trântit la pământ o a doua protestatară, folosindu-și brațele și un picior pentru a o imobiliza și punându-i mâna peste gură.

Unul dintre activiști spune că situația a fost „înfricoșătoare”

În declarația acordată ziarului „The Guardian” după incident, Melito a descris situația ca fiind înfricoșătoare și a afirmat că comportamentul lui Kolb a fost „complet nejustificat”.

CFDA este o organizație non-profit care susține și promovează designerii și brandurile americane. De asemenea, aceasta organizează programul oficial al Săptămânii Modei din New York.

Într-un comunicat publicat de consiliul de administrație al CFDA, din care fac parte designeri precum Ralph Lauren, Thom Browne, Tory Burch și Michael Kors, se menționează: „Steven Kolb a fost un lider devotat și un susținător neobosit al modei americane pe parcursul celor peste două decenii petrecute la CFDA, inclusiv 15 ani în calitate de director general”

„Respectăm decizia lui Steven de a se retrage și îi suntem recunoscători pentru mulți ani de conducere și serviciu adus CFDA și industriei noastre. El lasă organizația într-o poziție solidă, cu o misiune clară și o echipă dedicată, pentru a duce la îndeplinire importanta muncă care ne așteaptă, pe măsură ce privim spre viitorul modei americane”, conchide Consiliul CFDA.

Grupul nu a numit încă un succesor.

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