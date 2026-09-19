Un director executiv din industria modei a demisionat, după ce a agresat doi activiști în timpul prezentării H&M

„După 20 de ani în fruntea CFDA, am luat dificila decizie de a demisiona din funcția de director general și președinte”, a declarat Kolb într-un comunicat citat de The Guardian.

„Sunt extrem de mândru de ceea ce am construit împreună și cred că acesta este momentul potrivit atât pentru mine, cât și pentru organizație, să începem un nou capitol”, se mai arată în comunicat.

Kolb a fost suspendat încă de marți, în așteptarea unei anchete privind un incident petrecut duminică, în timpul prezentării de modă COS din cadrul Săptămânii Modei de la New York.

The CEO of the Council of Fashion Designers of America, Steve Kolb, was filmed wrestling with and smothering the faces of PETA activists during a New York Fashion Week show, where protesters demanded an end to the use of wool on runways. pic.twitter.com/Y0bd9n0Xei — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 14, 2026

Într-un videoclip, se poate vedea cum Kolb încearcă să-i imobilizeze pe doi protestatari ai organizației People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), care au încercat să perturbe prezentarea de modă în cadrul unei demonstrații împotriva utilizării lânii de către grupul H&M, proprietarul mărcii COS.

Kolb l-a împins pe unul dintre protestatari, Malison Melito, și i-a acoperit gura. De asemenea, Kolb a trântit la pământ o a doua protestatară, folosindu-și brațele și un picior pentru a o imobiliza și punându-i mâna peste gură.

Unul dintre activiști spune că situația a fost „înfricoșătoare”

În declarația acordată ziarului „The Guardian” după incident, Melito a descris situația ca fiind înfricoșătoare și a afirmat că comportamentul lui Kolb a fost „complet nejustificat”.

CFDA este o organizație non-profit care susține și promovează designerii și brandurile americane. De asemenea, aceasta organizează programul oficial al Săptămânii Modei din New York.