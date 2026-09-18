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Un castel din România, într-un top european alături de palatele Buckingham, Schönbrunn și Versailles

Castelul Bran din România a fost inclus în top 10 al celor mai populare castele și palate din Europa, realizat pe baza numărului de recenzii de pe Google. Castelul din Transilvania se află astfel în clasament alături de obiective precum Palatul Buckingham, Palatul Schönbrunn și Palatul Versailles.
Un castel din România, într-un top european alături de palatele Buckingham, Schönbrunn și Versailles
MEDIAFAX FOTO EMI BADEA
Cosmin Pirv
18 sept. 2026, 21:17, Cultură-Media
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Clasamentul castelelor și palatelor pentru 2026 a fost realizat de TUI Musement și este prezentat de Euronews. Studiul arată că 94% dintre respondenți se declară interesați sau foarte interesați de experiențe legate de istorie, cultură și patrimoniu în timpul următoarei vacanțe.

TUI Musement a analizat numărul de recenzii acumulate pe Google pentru 30 de castele și palate europene. Spania este țara cu cea mai mare reprezentare în clasament, cu șase obiective.

Pe primul loc se află Castelul din Praga, care și-a păstrat poziția din clasamentul anterior. Obiectivul a acumulat aproximativ 199.000 de recenzii, cu 31% mai multe decât în 2023.

Pe locul al doilea se află Palatul Buckingham din Londra, una dintre reședințele oficiale ale monarhiei britanice.

Palatul Schönbrunn din Viena ocupă locul al treilea, după ce a urcat două poziții față de clasamentul din 2023. Palatul sărbătorește în acest an 30 de ani de la includerea în Patrimoniul Mondial UNESCO.

Locul al patrulea este ocupat de Palatul Versailles din Franța, fosta reședință a regilor francezi și unul dintre cele mai cunoscute obiective istorice ale țării.

Castelul Wawel din Cracovia se află pe locul cinci, după ce a coborât două poziții față de 2023. Fosta reședință și loc de încoronare a regilor Poloniei este una dintre principalele atracții culturale ale țării.

Alhambra din Granada ocupă locul șase, iar Palatul Regal din Madrid este pe locul șapte. Palatul din capitala Spaniei a urcat o poziție, numărul recenziilor sale de pe Google crescând cu 47% față de 2023.

Pe locul opt se află Turnul Londrei, iar Castelul Neuschwanstein din Bavaria ocupă poziția a noua.

Castelul Bran completează astfel topul primelor 10 obiective. Cunoscut în întreaga lume și sub numele de „Castelul lui Dracula”, monumentul din Transilvania este singurul obiectiv din România prezent în top 10.

Clasamentul TUI Musement reflectă popularitatea obiectivelor măsurată prin numărul de recenzii de pe Google, nu numărul efectiv de turiști și nici o evaluare a calității experienței oferite de fiecare castel sau palat.

Top 10 castele și palate populare din Europa în 2026:

1. Castelul din Praga, Cehia
2. Palatul Buckingham, Regatul Unit
3. Palatul Schönbrunn, Austria
4. Palatul Versailles, Franța
5. Castelul Wawel, Polonia
6. Alhambra, Spania
7. Palatul Regal din Madrid, Spania
8. Turnul Londrei, Regatul Unit
9. Castelul Neuschwanstein, Germania
10. Castelul Bran, România.

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