Rusia, pusă la zid de Marine Le Pen și Bardella. RN condamnă „actele ostile” împotriva Franței și Europei

„Nu vom tolera niciodată ca o putere străină, în acest caz Rusia, să poată spera să dicteze, direct sau indirect, politica țării noastre prin intimidare, amenințare, destabilizare sau presiune psihologică”, au transmis Marine Le Pen și Jordan Bardella într-un comunicat comun publicat sâmbătă, 19 septembrie.

Liderii RN susțin că în ultimele săptămâni s-au intensificat acțiunile ostile atribuite unor persoane care operează în beneficiul Rusiei și avertizează că acestea vizează atât infrastructura și interesele strategice europene, cât și opinia publică.

„Nicio provocare, nicio operațiune clandestină și nicio acțiune de destabilizare nu ar putea determina Franța să faciliteze atingerea obiectivelor de război ale Rusiei în Ucraina”, afirmă Le Pen și Bardella.

RN condamnă preluarea activelor Auchan și Nestlé din Rusia

Unul dintre motivele invocate de cei doi lideri este decizia Moscovei de a plasa sub administrare temporară activele din Rusia ale unor companii europene, printre care retailerul francez Auchan și gigantul elvețian Nestlé.

Le Pen și Bardella califică măsura drept „un act ostil împotriva intereselor Franței și ale națiunilor Europei” și cer ca aceasta să fie „condamnată ferm”.

Președintele rus Vladimir Putin a dispus plasarea activelor Auchan și Nestlé sub administrarea unei companii ruse, L.E.V. Management. Măsura nu reprezintă formal un transfer al proprietății, însă permite administratorilor desemnați de stat să controleze operațiunile companiilor. Moscova a aplicat mecanisme similare și în cazul altor grupuri occidentale după invadarea Ucrainei.

Declarația vine după o reuniune de criză convocată de Macron

Poziționarea RN apare la numai o zi după ce președintele Emmanuel Macron a convocat la Palatul Élysée liderii principalelor forțe politice franceze pentru o informare privind amenințările de securitate cu care se confruntă Franța și Europa.

Jordan Bardella a participat la reuniune.

Macron a declarat ulterior că amenințarea reprezentată de atacurile hibride rusești asupra Europei și Franței s-a intensificat și a cerut Guvernului să pregătească un plan pentru protejarea infrastructurii critice, inclusiv împotriva dronelor și atacurilor cibernetice.

În propriul comunicat, Le Pen și Bardella spun că serviciile franceze de informații au confirmat în timpul întâlnirii din 18 septembrie deteriorarea situației de securitate.

Cei doi fac referire și la incidentul cu drone de la aeroportul Leipzig din Germania și la alte operațiuni pe care autoritățile europene le-au atribuit unor actori legați de serviciile rusești.

O schimbare sensibilă pentru partidul lui Marine Le Pen

Poziția este semnificativă în contextul relației complicate dintre Rassemblement National și Rusia.

Marine Le Pen a fost primită în trecut de Vladimir Putin, iar formațiunea sa a contractat în 2014 un împrumut de 9,4 milioane de euro de la First Czech Russian Bank. Creditul a fost transferat ulterior unei companii ruse după falimentul băncii. RN a anunțat în 2023 că a rambursat anticipat integral suma rămasă.

Relația cu Moscova a rămas de atunci una dintre temele folosite de adversarii politici ai Marine Le Pen pentru a pune sub semnul întrebării poziția RN față de Kremlin.

Jordan Bardella a adoptat în ultimii ani o linie mai dură în privința amenințării reprezentate de Rusia, în timp ce în interiorul RN au existat diferențe privind modul în care partidul ar trebui să se raporteze la Moscova.

Marine Le Pen declara cu numai câteva zile înainte că Franța ar putea continua să furnizeze Ucrainei echipamente militare și să participe la pregătirea militarilor ucraineni, dar considera că Parisul nu mai poate menține actualul nivel de sprijin financiar pentru Kiev.

Și în comunicatul de sâmbătă, Le Pen și Bardella insistă asupra faptului că nivelul și condițiile ajutorului financiar acordat Ucrainei trebuie să poată fi discutate politic.

Cei doi susțin însă că dezbaterea internă nu trebuie confundată cu acceptarea presiunilor Moscovei.

„Fermitatea în fața acțiunilor ostile și căutarea unei soluții diplomatice la război nu sunt contradictorii”, se arată în declarație.

Poziționarea vine într-un moment important pentru Rassemblement National, care își pregătește programul pentru alegerile prezidențiale franceze din 2027, iar politica față de Rusia și Ucraina este una dintre temele asupra cărora partidul va trebui să își definească mai clar linia.