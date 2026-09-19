Extrema dreaptă din Franța își schimbă tonul față de Rusia. Le Pen și Bardella condamnă acțiunile „ostile” ale Moscovei

Marine Le Pen și Jordan Bardella, liderii Rassemblement National (RN), au condamnat sâmbătă acțiunile „ostile” ale Rusiei împotriva Franței, în contextul în care cei doi își conturează pozițiile înaintea alegerilor de anul viitor, potrivit Euractiv.

Declarația comună prin care cei doi se distanțează de Moscova vine după ce Kremlinul a ordonat în această săptămână preluarea controlului asupra activelor din Rusia ale grupurilor franceze Auchan, Lemana Pro, fostul Leroy Merlin, și FM Logistic, precum și asupra celor ale gigantului alimentar elvețian Nestlé.

Moscova a afirmat că măsura reprezintă o lovitură împotriva „țărilor neprietenoase” care sprijină Ucraina.

Le Pen și Bardella își înăspresc tonul față de Moscova

„Rusia nu poate spera să dicteze direct sau indirect politicile Franței prin intimidare, amenințări, destabilizare sau presiune psihologică”, au transmis Le Pen și Bardella.

Cei doi au adăugat că „nicio provocare, nicio operațiune clandestină și nicio acțiune de destabilizare nu vor reuși să determine Franța să faciliteze obiectivele de război ale Rusiei în Ucraina”.

Declarațiile vin după ce președintele Emmanuel Macron a găzduit vineri o reuniune a liderilor politici francezi pentru a discuta despre amenințarea tot mai mare reprezentată de Moscova. Din partea Rassemblement National a participat Jordan Bardella, în timp ce Marine Le Pen nu a fost prezentă la întâlnire.

Rivalii lui Le Pen în cursa prezidențială au acuzat-o în trecut de apropiere față de președintele rus Vladimir Putin. Rassemblement National a contractat anterior un împrumut de 9,4 milioane de euro de la o bancă din Moscova, rambursat integral în 2023.

Le Pen s-a întâlnit cu Putin la Moscova în 2017, dar ulterior a condamnat invazia pe scară largă a Ucrainei lansată de Rusia în 2022.

Sondajele o plasează pe Le Pen pe primul loc în primul tur al alegerilor prezidențiale din Franța, programate pentru aprilie anul viitor. Bardella este văzut drept posibil premier în cazul în care aceasta va câștiga alegerile.