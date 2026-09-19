Numărul soldaților americani morți în Iran, mai mare decât cifrele oficiale transmise de Pentagon

Potrivit declarațiilor date de cinci oficiali anonimi pentru Washington Post, în războiul din Iran au murit 22 de soldați, mai mult cu patru decât cifrele oficiale disponibile în baza de date publică a Pentagonului.

Potrivit relatărilor sub anonimat date de un alt oficial american, nu toate morțile nedivulgate erau erau legate direct de conflictul care durează de câteva luni, ci implicau personal american care se afla în Orientul Mijlociu pe fondul ostilităților în curs.

Trei contractori americani care își aveau sediul în regiune au murit de la începerea Războiului din Orientul Mijlociu. Baza de date DCAS a Pentagonului înregistra 18 victime militare americane, inclusiv decese cauzate de acțiuni ostile și neostile, începând cu debutul conflictului din Iran. Detaliile privind aceste decese, ale căror informații nu au fost făcute publice — inclusiv identitatea militarilor, precum și momentul, modul și locul în care au murit — rămân neclare. Oficialii familiarizați cu numărul mai mare de victime și-au exprimat frustrarea față de faptul că aceste pierderi suplimentare de vieți omenești nu sunt reflectate în portalul public al Pentagonului dedicat victimelor. Ce spunea Hegseth

Într-o postare publicată pe X, Secretarul Apărării SUA, Pete Hegseth, a calificat informația privind morțile nedivulgate drept „O MINCIUNĂ sfruntată”, potrivit Reuters, însă postarea pare să fi fost ștearsă între timp.

Cu toate acestea, vineri, Hegseth a postat un mesaj critic la adresa publicațiilor indepndente care relatau despre Războiul din Iran.

„Suntem recunoscători că aceste publicații au ales deja să se retragă de la Pentagon. Au pus în pericol trupele noastre cu știri false, scurgeri de informații și au răspândit ficțiuni și minciuni despre președinte, soldații noștri și misiunea lor” se arăta în mesajul de susținere al lui Hegseth pentru președintele Trump, care anunțase că CNN, Politico, dar și publicația MSNOW au fost interzise la Casa Albă.

Pentagonul a refuzat, de asemenea, să răspundă la întrebările jurnaliștilor Washington Post privind discrepanța în contabilizarea victimelor.