Alegătorii din landul Mecklenburg-Pomerania Occidentală, din nord-estul Germaniei, vor alege un nou parlament regional, într-o cursă strânsă între AfD și Partidul Social-Democrat (SPD) al actualului premier regional Manuela Schwesig, scrie agenția dpa.

„Mecklenburg-Pomerania Occidentală va prospera din nou atunci când gazul accesibil și sigur prin Nord Stream va reveni, prin colaborarea cu AfD”, a scris sâmbătă pe platforma X Kirill Dmitriev, emisarul președintelui rus Vladimir Putin pentru cooperare economică internațională.

„Facturi mai mici la energie, mai multe locuri de muncă și o creștere economică mai mare”, a adăugat el.

AfD vrea reluarea livrărilor de gaze rusești

Vladimir Putin a declarat anterior că Rusia este pregătită să reia livrările de gaze către Germania prin Nord Stream 2, dacă sunt ridicate sancțiunile.

„Gata cu sinuciderea energetică și industrială a Germaniei”, a scris Dmitriev, răspunzând unei postări a copreședintei AfD, Alice Weidel, care cerea o schimbare politică în Mecklenburg-Pomerania Occidentală.

Dmitriev este, de asemenea, unul dintre principalii negociatori ai lui Putin în discuțiile cu Statele Unite care au ca scop încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Deși Putin a vorbit în repetate rânduri în termeni pozitivi despre AfD, Moscova neagă că s-ar amesteca în alegerile din alte țări.

Discuții pentru o întâlnire între AfD și emisarul Kremlinului

AfD a cerut reluarea livrărilor de gaz rusesc către Germania, argumentând că energia rusească mai ieftină ar fi benefică pentru economia germană.

Alegerile regionale de duminică nu vor avea însă un efect direct asupra acestei chestiuni. Gazul rusesc livrat prin conducte face obiectul sancțiunilor Uniunii Europene.

Mesajul emisarului lui Putin vine la doar o zi după ce Reuters a relatat că Dmitriev și conducerea AfD au început pregătirile pentru o întâlnire care ar putea avea loc cel mai devreme în martie 2027 și care ar urma să vizeze reluarea livrărilor de gaze rusești către Germania.

Cel mai recent sondaj realizat de Forschungsgruppe Wahlen pentru ZDF, publicat vineri, arată o cursă extrem de strânsă în Mecklenburg-Pomerania Occidentală. SPD, partidul premierului regional Manuela Schwesig, este cotat cu 37%, iar AfD cu 36%. Die Linke ar obține 9%, CDU 6%, Verzii 5%, iar BSW 4%.