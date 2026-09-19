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Organizatorii Jocurilor Asiatice își cer „cele mai sincere scuze”, Coreei de Sud după gafa legată de imn

Organizatorii Jocurilor Asiatice și-au cerut „scuze profunde” sâmbătă pentru faptul că au difuzat imnul național al Coreei de Nord pentru echipa masculină de hochei a Coreei de Sud.
Organizatorii Jocurilor Asiatice își cer „cele mai sincere scuze”, Coreei de Sud după gafa legată de imn
Sursă foto: Captură ecran / X
Daiana Rob
19 sept. 2026, 16:41, Sport
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Oficialii sud-coreeni s-au arătat indignați de cel mai recent incident care a afectat Jocurile de la Nagoya-Aichi, care s-au deschis oficial după o perioadă de pregătire marcată de probleme, informează AFP, citată de France24. 

La meciul de vineri de hochei pe iarbă împotriva Bangladeshului, jucătorii sud-coreeni s-au aliniat pentru interpretarea tradițională a imnurilor, dar au rămas nedumeriți când a răsunat imnul Coreei de Nord.

Organizatorii au difuzat apoi imnul Bangladeshului și, ulterior, pe cel al Coreei de Sud, a informat agenția de știri sud-coreeană Yonhap. Coreea de Sud a câștigat în final cu 5-0.

„În timpul meciului de hochei masculin dintre Coreea (de Sud) și Bangladesh din 18 septembrie, a fost difuzat din greșeală un imn național incorect înaintea meciului”, a declarat sâmbătă comitetul de organizare al Jocurilor Asiatice pentru AFP.

În comunicatul publicat se precizează că, vineri, „oficialii responsabili cu relațiile (Comitetului Olimpic Național) au vizitat delegația Republicii Coreea și și-au prezentat scuzele sincere pentru incident”.

„De asemenea, vom depune eforturi pentru a preveni repetarea unui astfel de incident și dorim să ne exprimăm cele mai sincere scuze tuturor celor afectați de această situație”, a mai precizat comitetul de organizare.

Un crainic al stadionului și-a cerut scuze pentru gafă, dar Min Tae-seok, antrenorul Coreei de Sud, nu a fost impresionat.

„Este o problemă cu adevărat gravă. Când am protestat, ne-au spus: «Ne pare rău. Nu e vorba că nu era pregătit, ci a fost o greșeală din partea celor responsabili cu redarea lui»”, a declarat antrenorul Coreei de Sud.

„Dar este ceva ce pur și simplu nu ar trebui să se întâmple niciodată”, a conchis acesta.

Pregătirile pentru Jocuri au fost umbrite de plângerile echipelor cu privire la calitatea și numărul locurilor de cazare.

De asemenea, unele echipe au rămas blocate la aeroport până la șase ore după aterizarea lor din această săptămână.

 

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