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Lotul României U21 pentru ultimele trei meciuri din preliminariile EURO 2027. Tricolorii mai au de înfruntat Cipru, Finlanda și Spania

Selecționerul Costin Curelea a anunțat lotul României U21 pentru ultimele trei partide din preliminariile EURO 2027, tricolorii urmând să întâlnească, în ordine, Cipru, Finlanda și Spania. România ocupă locul 3 în grupă, cu 13 puncte, la trei puncte de Finlanda și la opt de liderul Spania.
Lotul României U21 pentru ultimele trei meciuri din preliminariile EURO 2027. Tricolorii mai au de înfruntat Cipru, Finlanda și Spania
sursă foto: LUCIAN DANCIU / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
19 sept. 2026, 12:25, Sport
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Primul meci va avea loc vineri, 25 septembrie, de la ora 19.00, în deplasare, cu Cipru U21, pe AEK Arena din Larnaca.

Pe 30 septembrie, România U21 va întâlni Finlanda U21, de la ora 19.00, pe stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște. Ultima partidă din grupă este programată pe 6 octombrie, de la ora 20.00, împotriva Spaniei U21, pe Estadio Municipal Can Misses din Ibiza.

Lotul României U21

Portari: Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Rafael Munteanu (Farul Constanța), Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara).

Fundași: Andrei Dorobanțu (UTA Arad), David Irimia (Dinamo), Răzvan Pașcalău (Cosenza, Italia), Mario Bărăitaru (CSM Slatina), Matteo Duțu (Dinamo), Darius Fălcușan (Concordia Chiajna), Kevin Ciubotaru (Dundee United, Scoția), Ricardo Pădurariu (FCSB), Alexandru Șuteu (FC Voluntari).

Mijlocași: Iustin Doicaru (Rizespor, Turcia), Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Cătălin Vulturar (Rapid), Yanis Pîrvu (CFC Argeș), Raul Cîmpean (Sepsi OSK), Cristian Mihai (Dinamo), Luca Banu (Farul Constanța), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Remus Guțea (FC Voluntari), Alexandru Stoian (FCSB).

Atacanți: Atanas Trică (AEK Larnaca, Cipru), Rareș Burnete (Südtirol, Italia), Ioan Vermeșan (Widzew Lodz, Polonia).

România, la trei puncte de locul secund

Cu trei meciuri rămase de disputat, România are 13 puncte și se află pe locul 3. Finlanda ocupă poziția secundă, cu 16 puncte, în timp ce Spania este liderul grupei, cu 21 de puncte.

În actuala campanie, România a remizat cu Kosovo, 0-0, și a obținut victorii cu San Marino, 2-0, și Cipru, 2-0. Tricolorii au pierdut cu Finlanda, 0-2, și Spania, 0-2, iar apoi au câștigat în deplasare cu Kosovo, 1-0, și au trecut de San Marino, 3-0.

Turneul final al Campionatului European U21 din 2027 va fi găzduit de Albania și Serbia.

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