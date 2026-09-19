Cine este puștiul de 17 ani care a uimit la Manchester City. Floyd Samba a marcat de două ori la debut

Este vorba de Floyd Samba, fiul fostului fundaș din Premier League, Christopher Samba, care a marcat două goluri într-o victorie zdrobitoare din Cupa Carabao, scrie The Independent.

Samba a fost o alegere surprinzătoare pentru meciul cu Norwich, el fiind de meserie mijlocaș, însă antrenorul Enzo Maresca l-a trimis în rolul de atacant central. Tânărul a răsplătit încrederea prin două goluri și a devenit una dintre principalele povești ale meciului.

Primul gol a venit în minutul 28. Samba a reluat cu capul centrarea lui Allan și a deschis scorul pentru Manchester City. La scurt timp după pauză, internaționalul englez Under-17 a reușit și al doilea gol, cu un șut plasat din unghi.

Erling Haaland, care marcase precedentele cinci goluri ale lui Manchester City, a primit o pauză pentru partida din Cupa Ligii. În absența lui, Maresca trebuia să găsească o soluție pentru postul de atacant, iar alegerea lui Samba a fost una neașteptată.

The Independent notează că Samba nu s-a limitat la finalizare. Tânărul a fost implicat și în construcția atacurilor, încercând pase care să desfacă apărarea adversă și contribuind la jocul ofensiv al echipei.

Manchester City s-a impus în cele din urmă cu 5-0, iar Allan Elias și Rayan Cherki au mai înscris, în timp ce Ryan McAidoo a stabilit scorul final. Victoria a fost a șasea consecutivă pentru echipa lui Maresca.

În tribune s-a aflat și Christopher Samba, fost fundaș la Blackburn Rovers, Queens Park Rangers și Aston Villa, care și-a văzut fiul marcând de două ori la debutul pentru prima echipă a lui Manchester City.

Floyd Samba este internațional englez Under-17 și a înscris deja în finala FA Youth Cup.