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România, calificare fără emoții în play-off-ul Grupei Mondiale I din Cupa Davis. Tricolorii au învins Indonezia cu 3-0

Echipa masculină de tenis a României s-a calificat în play-off-ul Grupei Mondiale I din Cupa Davis, după ce a învins Indonezia cu 3-0, la Jakarta. Tricolorii au tranșat confruntarea după primele trei meciuri, ultimul punct fiind obținut de Ștefan Hăită și Radu Țurcanu în partida de dublu.
România, calificare fără emoții în play-off-ul Grupei Mondiale I din Cupa Davis. Tricolorii au învins Indonezia cu 3-0
Foto: Federația Română de Tenis
Cosmin Pirv
19 sept. 2026, 10:58, Sport
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Cei doi români s-au impus, la Cupa Davis, cu 6-2, 6-1 în fața perechii Rafalentino Ali Da Costa/Ethan David Zapp, anunță Federația Română de Tenis.

România a obținut primele două puncte în meciurile de simplu disputate vineri. Cezar Crețu l-a învins pe Gunawan Trismuwantara, cu 6-2, 6-4, iar Radu Papoe a trecut de Rafalentino Ali Da Costa, după trei seturi, scor 6-7 (5), 6-1, 6-2.

Victoria de la Jakarta asigură României calificarea în play-off-ul Grupei Mondiale I din Cupa Davis.

Din echipa României au făcut parte Cezar Crețu, Radu Papoe, Gabriel Ghețu, Radu Țurcanu și Ștefan Hăita. Căpitan nejucător a fost Adrian Marcu, iar stafful tehnic i-a avut ca antrenori pe Ionuț Moldovan și Daniel Dobre, alături de preparatorul fizic Teo Cercel.

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