România, calificare fără emoții în play-off-ul Grupei Mondiale I din Cupa Davis. Tricolorii au învins Indonezia cu 3-0

Cei doi români s-au impus, la Cupa Davis, cu 6-2, 6-1 în fața perechii Rafalentino Ali Da Costa/Ethan David Zapp, anunță Federația Română de Tenis.

România a obținut primele două puncte în meciurile de simplu disputate vineri. Cezar Crețu l-a învins pe Gunawan Trismuwantara, cu 6-2, 6-4, iar Radu Papoe a trecut de Rafalentino Ali Da Costa, după trei seturi, scor 6-7 (5), 6-1, 6-2.

Victoria de la Jakarta asigură României calificarea în play-off-ul Grupei Mondiale I din Cupa Davis.

Din echipa României au făcut parte Cezar Crețu, Radu Papoe, Gabriel Ghețu, Radu Țurcanu și Ștefan Hăita. Căpitan nejucător a fost Adrian Marcu, iar stafful tehnic i-a avut ca antrenori pe Ionuț Moldovan și Daniel Dobre, alături de preparatorul fizic Teo Cercel.