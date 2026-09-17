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Plătiți să se uite la animale. Unii oameni pot primi aproape 500 de euro pe lună pentru observarea faunei sălbatice

Un program de conservare a faunei sălbatice oferă o recompensă financiară tuturor celor care oferă observații despre animale. Unii oameni pot primi aproape 500 de euro pe lună.
Plătiți să se uite la animale. Unii oameni pot primi aproape 500 de euro pe lună pentru observarea faunei sălbatice
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
17 sept. 2026, 14:50, Life-Inedit
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Proiectul KehatiKu, implementat în Indonezia, implică plata unor persoane din nouă sate din districtul Kapuas Hulu din provincia Kalimantanul de Vest pentru fotografii sau înregistrări cu animale.

Conform AFP, plățile variază de la aproximativ 0,24 euro pentru observarea unei păsări comune până la 6,37 euro pentru observarea unui urangutan pe cale de dispariție.

Aproape 500 de euro pe lună pentru observarea animalelor

Cei mai activi observatori pot câștiga până la 490 de euro pe lună. Suma reprezintă de câteva ori venitul mediu al unui lucrător agricol.

Acest venit suplimentar „ajută cu adevărat, mai ales pentru a plăti studiile universitare ale copiilor mei”, spune Octavius, un localnic care participă la programul de conservare.

Programul a început în urmă cu doi ani și produce date despre distribuția faunei sălbatice și evoluția populațiilor de animale.

De asemenea, își propune să-i transforme pe fermieri și vânători în conservaționiști, în cadrul comunităților care capturează de mult timp păsări cântătoare pentru vânzare.

Animalele rămân în mediul lor

„Oamenii încep să înțeleagă că înainte capturau o pasăre în valoare de 50.000 de rupii, în timp ce acum trebuie doar să facă o fotografie și să ne-o trimită pentru a primi o plată de 5.000 până la 10.000 de rupii per pasăre”, a declarat pentru AFP Nardiyono, directorul firmei care gestionează programul.

„Dacă fac doar cinci fotografii, câștigă 50.000 de rupii, iar pasărea rămâne în mediul său, poate fi observată și își păstrează capacitatea de a se reproduce”, afirmă el.

Programul, finanțat cu peste 250.000 de euro

Programul este finanțat de fundații filantropice și a primit până în prezent aproximativ 260.000 de euro, potrivit aceleiași surse.

Jumătate din acești bani au fost cheltuiți pe dezvoltare, inclusiv pe aplicația pentru încărcarea rapoartelor și pe un sistem de inteligență artificială, care să ajute oamenii să verifice observațiile.

Până în prezent, au fost transmise peste 350.000 de observații. Dintre acestea, aproximativ jumătate au fost validate și plătite.

Programul are garantată finanțarea până în 2028, iar alte două sate se vor alătura programului în octombrie.

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