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Locul din care au fugit toți oamenii: Ce s-a întâmplat în satul unde mai trăiește un singur om

Un peisaj montan spectaculos, drumuri impracticabile și o liniște apăsătoare. Satul Zabrđe din Serbia a devenit o amintire a ceea ce a fost odată: după ce femeile au plecat primele, astăzi mai adăpostește un singur suflet.
Locul din care au fugit toți oamenii: Ce s-a întâmplat în satul unde mai trăiește un singur om
Andreea Tobias
17 sept. 2026, 14:51, Life-Inedit
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A ajunge în satul Zabrđe nu a fost niciodată o misiune ușoară. Astăzi, drumul abrupt și neasfaltat este aproape impracticabil, iar terenul asprul a alungat treptat întreaga comunitate.

Satul, rămas mai întâi fără femei, s-a pustiit aproape complet de-a lungul anilor, scrie Blic.

În prezent, singurul locuitor rămas în Zabrđe este Rodoljub Janković.

Într-un mediu montan atât de dificil, agricultura nu reprezintă o opțiune viabilă. Culturile sunt imposibil de întreținut pe pantele abrupte.

Singura modalitate de supraviețuire a rămas creșterea animalelor, ușurată doar de folosirea gardurilor electrice. Lipsa infrastructurii de bază îngreunează însă orice activitate.

Fostele gospodării ale familiilor Petrović, Janković și Đorđević stau acum goale. Pentru cei care revin din când în când, precum Mićo din Novi Pazar – sosit după o pauză de cinci ani doar din amintirea vremurilor în care aducea lemne de foc cu tractorul -, peisajul este o mărturie dureroasă a vieții grele.

Zabrđe își pune ultimele speranțe într-un posibil drum asfaltat, singura șansă ca această zonă să nu dispară definitiv de pe hartă.

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