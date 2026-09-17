Locul din care au fugit toți oamenii: Ce s-a întâmplat în satul unde mai trăiește un singur om

Un peisaj montan spectaculos, drumuri impracticabile și o liniște apăsătoare. Satul Zabrđe din Serbia a devenit o amintire a ceea ce a fost odată: după ce femeile au plecat primele, astăzi mai adăpostește un singur suflet.