Echipe cu antrenori din Portugalia domină topul clasamentului din Superliga

Înaintea etapei a 10-a, Dinamo era lider, cu 20 de puncte, Universitatea Craiova ocupa locul al treilea, cu 17 puncte, iar Petrolul se afla pe poziția a patra, cu 16 puncte. Cele trei formații au pe bancă antrenori din Portugalia: Nuno Campos, Filipe Coelho și, respectiv, Ricardo Sousa.

Singura echipă dintre primele patru cu antrenor român este Rapid, ocupanta locului secund, care avea 18 puncte, pregătită de Daniel Pancu.

Nuno Campos, lider cu Dinamo

Dinamo a apelat în vară la Nuno Campos, după despărțirea de croatul Zeljko Kopic. Portughezul, în vârstă de 51 de ani, a fost adus pentru a continua proiectul început de tehnicianul croat, după sezonul în care Dinamo a terminat pe locul al patrulea.

Alegerea pare inspirată. După nouă etape, Dinamo pierduse o singură dată, bifând, totodată, șase victorii și două remize.

Campioana, tot pe mâna unui portughez

La Universitatea Craiova, campioana en-titre, banca tehnică îi aparține lui Filipe Coelho. Portughezul a preluat echipa după plecarea lui Mirel Rădoi și a reușit să cucerească titlul în sezonul precedent, în primul său mandat ca antrenor principal. În plus, a reușit eventul, Universitatea Craiova adjudecându-și și Cupa României.

Craiova a început noul sezon cu cinci victorii, două remize și două înfrângeri și se afla pe locul al treilea, după nouă etape.

Ricardo Sousa, surpriza de la Petrolul

Al treilea portughez din grupul fruntaș este Ricardo Sousa, instalat în această vară la Petrolul Ploiești. Tehnicianul în vârstă de 47 de ani a devenit al treilea antrenor portughez din Superligă, după Coelho și Campos.

Petrolul a reprezentat surpriza campionatului în prima parte a sezonului. Cu 16 puncte după nouă etape, ocupa locul al patrulea, în condițiile în care ploieștenii au intrat în sezon fără statutul de favoriți la play-off. Sousa a fost, de altfel, desemnat de Liga Profesionistă de Fotbal antrenorul etapei a noua, după remiza înregistrată pe terenul lui FCSB.