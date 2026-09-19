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Germania intervine pentru a limita scumpirea carburanților. Taxele vor fi reduse, iar prețurile ar putea fi plafonate

Germania va reduce taxele pe benzină și motorină, în cadrul unui pachet de sprijin în valoare de 2,5 miliarde de euro, a anunțat guvernul german.
Germania intervine pentru a limita scumpirea carburanților. Taxele vor fi reduse, iar prețurile ar putea fi plafonate
Iulian Moşneagu
19 sept. 2026, 15:48, Economic
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„Cei care depind zilnic de mașină ajung la limita posibilităților financiare. (…) Pachetul de sprijin de 2,5 miliarde de euro nu este deloc o sumă mică într-o perioadă în care bugetele sunt sub presiune”, a declarat cancelarul german Friedrich Merz, potrivit Politico.

Taxele pentru benzină și motorină vor fi reduse cu 17 cenți pe litru începând de luna viitoare.

Măsura, negociată între guvernul federal și landurile germane, face parte din pachetul promis de Merz, în condițiile în care prețurile carburanților continuă să crească pe fondul războiului din Iran și al escaladării conflictului dintre rebelii Houthi din Yemen, susținuți de Iran, și Arabia Saudită.

În urmă cu două săptămâni, prețul petrolului a depășit 100 de dolari pe baril pentru prima dată din iulie, pe fondul escaladării conflictelor din Orientul Mijlociu, ceea ce a dus la scumpirea carburanților în întreaga Europă.

Germania pregătește și plafonarea prețurilor

Guvernul Merz intenționează, de asemenea, să introducă temporar un plafon pentru prețurile benzinei și motorinei, după modelul unor măsuri similare din Luxemburg și Belgia. Plafonul ar urma să țină cont de evoluția prețurilor petrolului pe piețele internaționale, de costurile de transport și distribuție și de marjele de profit ale comercianților.

Germania, prin vocea ministrului de Finanțe Lars Klingbeil, se numără printre statele membre ale UE care cer introducerea la nivelul blocului comunitar a unei taxe pe profiturile excepționale ale companiilor petroliere, care au obținut profituri suplimentare de miliarde de euro de la începutul războiului.

Conservatorii lui Merz s-au opus însă propunerii. Ministrul german al Economiei și Energiei, Katherina Reiche, a declarat pentru Handelsblatt că o taxă pe profiturile excepționale ar avea sens doar în cazul unor creșteri abuzive ale prețurilor.

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