Trump interzice mai multe redacții la Casa Albă. CNN și Politico, printre cele vizate: „Altele vor urma”

„Sunt mândru să anunț că, începând de acum, interzic accesul la Casa Albă pentru CNN, MSNOW (fostul MSNBC) și Politico, ca urmare a faptului că difuzează constant știri false!”, se arată în mesajul publicat de Trump pe platforma sa de socializare, potrivit Associated Press.

Decizia privind CNN este considerată deosebit de importantă deoarece postul face parte din grupul de cinci televiziuni care asigură rotația pentru deplasările președintelui și care monitorizează non-stop activitatea liderului executivului.

Conflictele lui Trump cu presa

Noua decizie continuă seria de măsuri punitive îndreptate împotriva presei. În februarie 2025, președintele i-a exclus pe jurnaliștii agenției Associated Press din Biroul Oval, de la bordul aeronavei Air Force One și de la alte evenimente de presă restrânse, după ce agenția a refuzat să adopte decizia sa de a redenumi Golful Mexic.

De la revenirea la Casa Albă, Donald Trump a intrat în conflict cu mai multe publicații, deschizând proces împotriva unor publicații precum The New York Times, The Wall Street Journal și BBC.

„Vor urma și alte instituții media”

„Instituțiile de presă nu ar trebui să aibă posibilitatea de a publica sau de a relata în mod constant ficțiuni și minciuni atunci când relatează despre Președintele Statelor Unite, despre Administrația Trump sau despre Statele Unite ale Americii. Vor urma și alte instituții media care propagă știri false”, a mai transmis președintele Trump.