SUA mută dronele Reaper în America de Sud. CNN: Washingtonul pregătește noi operațiuni militare

Armata Statelor Unite pregătește transferul unor drone MQ-9 Reaper aflate în prezent sub comanda forțelor americane din Africa către comandamentul responsabil de America de Sud, într-o nouă consolidare militară a Washingtonului în regiune. Mutarea are loc înaintea unor operațiuni antidrog și antiteroriste anticipate, care ar putea include și acțiuni în Ecuador, potrivit CNN.

Șase surse familiarizate cu planificarea militară au declarat pentru CNN că dronele MQ-9 Reaper urmează să fie mutate de la US Africa Command către US Southern Command, comandamentul american care acoperă America Latină și Caraibele.

Nu este clar câte aparate vor fi transferate, însă una dintre surse afirmă că ar putea fi vorba despre „majoritatea” dronelor MQ-9 aflate la dispoziția comandamentului din Africa. Dronele Reaper sunt folosite atât pentru culegerea de informații și supraveghere, cât și pentru executarea unor lovituri de precizie.

Potrivit surselor CNN, transferul precedă operațiuni antidrog și antiteroriste anticipate în America de Sud, iar printre scenariile discutate se află și posibile acțiuni în Ecuador. Washingtonul și Quito au început deja în acest an operațiuni militare comune împotriva organizațiilor desemnate drept teroriste de autorități.

SUA își mută atenția militară spre emisfera vestică

Decizia se înscrie într-o repoziționare mai amplă a priorităților militare americane sub administrația Donald Trump.

Strategia Națională de Apărare a SUA pentru 2026 stabilește apărarea teritoriului american drept prima dintre principalele direcții strategice și prevede explicit intensificarea acțiunilor împotriva organizațiilor de narcotrafic din emisfera vestică. Documentul spune că Pentagonul urmărește să dezvolte capacitatea statelor partenere de a combate aceste grupări, dar își păstrează și posibilitatea unor acțiuni unilaterale.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a promovat în ultimele luni cooperarea militară cu statele din America Latină. În august, el a indicat Ecuador, Honduras, Guatemala, Jamaica și Columbia printre țările care cooperează cu Washingtonul împotriva așa-numiților „narco-teroriști”.

Operațiuni cu drone și lovituri asupra traficanților

Prezența americană în regiune a crescut deja semnificativ. Anul trecut, SUA au trimis în Caraibe drone MQ-9, avioane de luptă F-35 și cel puțin un avion de atac AC-130, în cadrul campaniei împotriva ambarcațiunilor suspectate că transportă droguri.

Statele Unite au desfășurat timp de luni întregi atacuri asupra unor presupuși traficanți de droguri în Caraibe și estul Pacificului, operațiuni care au provocat cel puțin 230 de morți. Eficiența pe termen lung a campaniei asupra fluxurilor de droguri a fost însă pusă sub semnul întrebării de oficiali din domeniul aplicării legii și de experți consultați de CNN.

Washingtonul și-a modificat parțial tactica în ultimele săptămâni, interceptând mai multe ambarcațiuni, reținând echipajele și predându-le statelor partenere înainte de distrugerea vaselor. SUA nu au abandonat însă loviturile: armata americană a anunțat că trei persoane aflate la bordul unei presupuse ambarcațiuni de trafic de droguri au fost ucise într-un atac desfășurat în Caraibe pe 9 septembrie.

Mutarea dronelor din Africa are însă și un cost operațional. Mai multe surse citate de CNN și-au exprimat îngrijorarea că retragerea unor MQ-9 ar putea îngreuna operațiunile americane împotriva unor grupări precum ISIS și al-Shabaab, care continuă să fie active pe continentul african.