Haos în Ceuta, după ce mii de migranți n-au mai avut loc în centrul de cazare. Oficial local: „Se va prelungi la nesfârșit”

Poliția a avut dificultăți în a menține ordinea, în timp ce oamenii se înghesuiau, vineri, pentru a-și asigura un loc în noul centru, după ce au trăit săptămâni întregi pe plaje și pe străzi, potrivit Euronews.

Vineri dimineață, mii de migranți au fost mutați de pe plajele Trampolín și Benítez din teritoriu, fiind escortați de ofițeri ai Gărzii Civile și ai Poliției Naționale din Spania către noul centru temporar de primire, conceput să găzduiască 1.700 de persoane.

Cu toate acestea, de pe plaje au venit peste 4.000 de persoane, ceea ce a însemnat că mulți au fost nevoiți să se întoarcă după ce noul centru s-a umplut. Potrivit unor surse guvernamentale, în total rămân aproximativ 3.000 de migranți pe străzile orașului.

Poliția a avut dificultăți în menținerea ordinii, vineri, pe măsură ce oamenii se înghesuiau să-și asigure un loc în noul centru, după ce au trăit săptămâni întregi pe plaje și pe străzi. Polițiștii au tras focuri de avertisment în aer în încercarea de a ține sub control mulțimea. Cu toate acestea, potrivit autorităților locale, nu s-au înregistrat incidente grave.

Oficial local: „Se va prelungi la nesfârșit”