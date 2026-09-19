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Haos în Ceuta, după ce mii de migranți n-au mai avut loc în centrul de cazare. Oficial local: „Se va prelungi la nesfârșit”

Peste 3.000 de migranți din Ceuta au fost nevoiți să se întoarcă pe plaje, întrucât nu era suficient spațiu pentru a-i găzdui în noul centru situat în portul orașului.
Haos în Ceuta, după ce mii de migranți n-au mai avut loc în centrul de cazare. Oficial local: „Se va prelungi la nesfârșit”
Daiana Rob
19 sept. 2026, 20:19, Știri externe
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Poliția a avut dificultăți în a menține ordinea, în timp ce oamenii se înghesuiau, vineri, pentru a-și asigura un loc în noul centru, după ce au trăit săptămâni întregi pe plaje și pe străzi, potrivit Euronews.

Vineri dimineață, mii de migranți au fost mutați de pe plajele Trampolín și Benítez din teritoriu, fiind escortați de ofițeri ai Gărzii Civile și ai Poliției Naționale din Spania către noul centru temporar de primire, conceput să găzduiască 1.700 de persoane.

Cu toate acestea, de pe plaje au venit peste 4.000 de persoane, ceea ce a însemnat că mulți au fost nevoiți să se întoarcă după ce noul centru s-a umplut. Potrivit unor surse guvernamentale, în total rămân aproximativ 3.000 de migranți pe străzile orașului.

Poliția a avut dificultăți în menținerea ordinii, vineri, pe măsură ce oamenii se înghesuiau să-și asigure un loc în noul centru, după ce au trăit săptămâni întregi pe plaje și pe străzi. Polițiștii au tras focuri de avertisment în aer în încercarea de a ține sub control mulțimea. Cu toate acestea, potrivit autorităților locale, nu s-au înregistrat incidente grave.

Oficial local: „Se va prelungi la nesfârșit”

Kissy Chandiramani, membră a guvernului autonom din Ceuta, a descris transferul din port ca fiind haotic și a afirmat că nici administrația orașului, nici autoritățile din port nu au fost avertizate în prealabil.

Chandiramani a solicitat, de asemenea, accelerarea procedurilor de returnare a migranților, avertizând că, în caz contrar, că Ceuta riscă să devină „marele CETI al Africii de Nord”, făcând referire la Centrele temporare de primire a imigranților.

Ea a menționat că în fiecare zi sunt procesate aproximativ 100 de cazuri de migranți și că, cu mai multe resurse, procesul ar putea fi terminat în 15 zile.

Dacă ritmul actual se menține, a avertizat ea, situația „se va prelungi la nesfârșit”.

Criza din orașul portuar spaniol a fost declanșată după ce, la sfârșitul lunii iulie, 72.000 de migranți au ajuns în Ceuta, după ce au traversat înot Marea Mediterană din Maroc. 

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