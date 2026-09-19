Autoritățile electorale din Rusia reclamă atacuri cibernetice asupra sistemului de vot și sabotaje

Președinta Comisiei Electorale Centrale, Ella Pamfilova, a afirmat că platforma de vot electronic din Moscova a fost ținta unui atac de amploare în cursul nopții, susținând însă că situația a rămas sub control și că toate agresiunile cibernetice au fost respinse cu succes, relatează Reuters.

În mod separat, Ministerul Dezvoltării Digitale din Rusia a anunțat dejucarea unei încercări de sabotaj asupra rețelelor de comunicații din Extremul Orient rus, precizând că fluxul de transmisie a fost complet restabilit.

Anunțul vine la scurt timp după ce președintele Vladimir Putin a acuzat Ucraina că încearcă să interfereze cu alegerile, fără să prezinte dovezi în acest sens.

Primul scrutin legislativ de la declanșarea Războiului din Ucraina

Alegerile parlamentare sunt primele organizate în Rusia după declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei, în 2022. Peste 111 milioane de persoane sunt eligibile să voteze, iar autoritățile au extins scrutinul pe durata întregului weekend și au permis votul electronic pentru a crește prezența la urne.

Partidul Rusia Unită, principala formațiune politică apropiată de Kremlin, este așteptat să își păstreze controlul asupra Dumei de Stat.

Opoziția anti-război are o reprezentare redusă pe listele electorale, întrucât partidul Yabloko, singura formațiune înregistrată care a criticat războiul din Ucraina, a fost exclus.

Aceste alegeri includ și locuitori din patru regiuni ucrainene pe care Moscova le-a anexat în 2022 (Donețk, Herson, Lugansk și Zaporojie), deși nu controlează în totalitate aceste teritorii.