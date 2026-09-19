Prima pagină » Știrile zilei » Autoritățile electorale din Rusia reclamă atacuri cibernetice asupra sistemului de vot și sabotaje

Autoritățile electorale din Rusia reclamă atacuri cibernetice asupra sistemului de vot și sabotaje

Autoritățile ruse au reclamat sâmbătă multiple atacuri cibernetice asupra sistemelor de vot electronic și tentative de sabotaj vizând liniile de comunicație din Orientul Îndepărtat, în cea de-a doua zi a alegerilor parlamentare.
Autoritățile electorale din Rusia reclamă atacuri cibernetice asupra sistemului de vot și sabotaje
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
19 sept. 2026, 14:20, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președinta Comisiei Electorale Centrale, Ella Pamfilova, a afirmat că platforma de vot electronic din Moscova a fost ținta unui atac de amploare în cursul nopții, susținând însă că situația a rămas sub control și că toate agresiunile cibernetice au fost respinse cu succes, relatează Reuters.  

În mod separat, Ministerul Dezvoltării Digitale din Rusia a anunțat dejucarea unei încercări de sabotaj asupra rețelelor de comunicații din Extremul Orient rus, precizând că fluxul de transmisie a fost complet restabilit. 

Anunțul vine la scurt timp după ce președintele Vladimir Putin a acuzat Ucraina că încearcă să interfereze cu alegerile, fără să prezinte dovezi în acest sens. 

Primul scrutin legislativ de la declanșarea Războiului din Ucraina

Alegerile parlamentare sunt primele organizate în Rusia după declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei, în 2022. Peste 111 milioane de persoane sunt eligibile să voteze, iar autoritățile au extins scrutinul pe durata întregului weekend și au permis votul electronic pentru a crește prezența la urne.  

Partidul Rusia Unită, principala formațiune politică apropiată de Kremlin, este așteptat să își păstreze controlul asupra Dumei de Stat. 

Opoziția anti-război are o reprezentare redusă pe listele electorale, întrucât partidul Yabloko, singura formațiune înregistrată care a criticat războiul din Ucraina, a fost exclus. 

Aceste alegeri includ și locuitori din patru regiuni ucrainene pe care Moscova le-a anexat în 2022 (Donețk, Herson, Lugansk și Zaporojie), deși nu controlează în totalitate aceste teritorii. 

Recomandarea video

Trecutul rusesc și prieteniile militare la Moscova ale Cameliei Vannacci, soția româncă a liderului extremist italian
G4Media
A apărut filmarea finală cu Bîrligea și Antonia: ce a ieșit din imaginile prin care și-a pus suporterii în cap
GSP.ro
Alocația de stat se poate acorda și după împlinirea vârstei de 18 ani. Care sunt condițiile și ce trebuie să facă tinerii
Gandul
Adevărul despre cele 2,2 milioane de pensii calculate greșit. Reacția Casei de Pensii
Cancan
FOTO. Paige Spiranac a publicat imaginile verii și și-a cucerit milioanele de fani!
Prosport
Palatul de 4,4 milioane de euro care se prăbușește în centrul Bucureștiului. A fost ambasada SUA timp de 70 de ani și zace de un deceniu fără cumpărător
Libertatea
Două alimente pe care le consumăm frecvent pot susține activitatea creierului. Neurochirurgul Vlad Ciurea explică ce rol au
CSID
Un Ford EcoSport a fost transformat într-un monstru cu 6 roți. Consumul afișat surprinde
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia