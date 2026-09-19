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Infrastructura navală a Ucrainei, vizată de Moscova. Două nave au fost lovite

Forțele ruse au lovit o navă de marfă ucraineană și un petrolier aflate în Marea Neagră și într-un port din Ucraina, în contextul operațiunilor tot mai largi asupra infrastructurii portuare și a navigației civile.
Infrastructura navală a Ucrainei, vizată de Moscova. Două nave au fost lovite
Radu Mocanu
19 sept. 2026, 13:04, Știri externe
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Ministerul rus al Apărării, citat de agenția Interfax, a afirmat că trupele sale au lovit direct două vase ucrainene, o navă cargo și un petrolier, aflate în apele Mării Negre și într-un port al Ucrainei, relatează The Independent

Atacul vine la câteva zile după ce o navă civilă sub pavilionul tanzanian, care se îndrepta spre unul dintre porturile ucrainene a fost lovită de drone rusești. Căpitanul navei a murit, iar alți trei membri ai echipajului au fost răniți. 

Pe fondul atacurilor rusești lansate sâmbătă asupra teritoriului ucrainean, armata poloneză a anunțat pe platforma X că a demarat operațiuni preventive cu aviația militară pentru a-și proteja spațiul aerian.

Misiunea a fost încheiată fără să fie înregistrate încălcări ale spațiului aerian polonez. 

Ofensiva rusească are loc după ce președintele american Donald Trump a promulgat o legislație care prevede noi măsuri economice împotriva Rusiei.

Acestea vizează inclusiv sectoarele energetic și al apărării, precum și așa-numita „flotă fantomă” de petroliere folosite pentru evitarea sancțiunilor existente. 

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