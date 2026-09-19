Trump promite să creeze o „Forță AI” și să numească un „țar” în ciuda îndemnurilor de reglementare a tehnologiei

Într-o postare pe Truth Social, și-a reiterat opinia că temerile legate de AI sunt o farsă și a părut, totodată, să recunoască unele dintre riscurile pe care le prezintă această tehnologie, afirmând: „vom fi atenți și la aspectele negative, iar acest lucru îl putem face foarte ușor cu ajutorul sistemului nostru de justiție penală și civilă deja existent”, a declarat Trump, citat CNN.

„În acest scop, înființez Forța AI, la fel cum am făcut cu Forța Spațială, care a reprezentat un SUCCES extraordinar în primul meu mandat. În acest sens, voi anunța, în viitorul apropiat, numirea unui «țar» al AI — se pot înscrie doar persoanele cu un coeficient de inteligență ridicat!”, a declarat Trump în postare.