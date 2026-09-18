AI-ul ajunge pe masa Consiliului de Securitate al ONU. Șeful Chat GPT va informa Consiliul

Sam Altman va informa personal Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite săptămâna viitoare, în timpul reuniunii anuale a liderilor mondiali de la New York, a confirmat pentru Reuters un purtător de cuvânt al OpenAI.

Reuniunea celor 15 membri ai Consiliului de Securitate este programată pentru miercuri și va avea ca temă inteligența artificială și securitatea internațională.

Momentul vine într-o perioadă în care avertismentele privind sistemele AI tot mai puternice s-au intensificat. Lideri din industrie au cerut recent o coordonare mai strictă între marile companii și guverne, avertizând inclusiv asupra riscului ca sisteme avansate să poată executa atacuri cibernetice sau să devină tot mai greu de controlat.

Ce va spune Sam Altman în fața Consiliului de Securitate

Potrivit OpenAI, discursul lui Altman ar urma să se concentreze asupra necesității unei coordonări internaționale și a unor standarde comune de siguranță pentru inteligența artificială.

Șeful OpenAI va prezenta și măsurile luate de companie pentru reducerea riscurilor și pentru ca beneficiile tehnologiei să poată fi distribuite la nivel global.

La reuniune ar putea participa la nivel înalt și reprezentanți ai Anthropic, compania care dezvoltă Claude.

Întâlnirea este convocată de Franța, care deține în septembrie președinția Consiliului de Securitate, și va fi condusă de ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot.

În documentul de pregătire a reuniunii, consultat de Reuters, Franța atrage atenția asupra riscului folosirii inteligenței artificiale în scopuri rău intenționate și asupra necesității unor măsuri urgente pentru dezvoltarea sa în condiții de siguranță.

Discuțiile ar urma să vizeze inclusiv scenarii în care cele mai avansate modele AI ar putea fi folosite pentru pregătirea sau desfășurarea unor acțiuni cu efect asupra păcii și securității internaționale.

De la chatbot la problemă de securitate mondială

Nu este pentru prima dată când Consiliul de Securitate discută despre inteligența artificială.

Prima reuniune dedicată riscurilor AI a avut loc în 2023. China avertiza atunci că tehnologia nu trebuie lăsată să devină un „cal scăpat de sub control”, în timp ce Statele Unite atrăgeau atenția asupra posibilității ca AI să fie folosită pentru cenzură și represiune.

De atunci, capacitățile modelelor au avansat rapid, iar discuția s-a mutat de la efectele chatboturilor asupra locurilor de muncă și educației spre amenințări precum atacurile cibernetice automatizate, manipularea la scară mare sau pierderea controlului asupra unor sisteme foarte avansate.

Chiar Altman avertizează de mai bine de un deceniu asupra riscurilor. Într-un eseu publicat în 2015, înaintea actualului boom al AI, șeful OpenAI descria dezvoltarea unei inteligențe artificiale supraomenești drept o posibilă amenințare existențială pentru umanitate.

Miza pentru România: regulile AI nu mai sunt doar teorie

Din 2 august 2026, Uniunea Europeană a început aplicarea celei mai mari părți a AI Act și a mecanismelor sale de control, inclusiv pentru modelele de inteligență artificială cu scop general și pentru o serie de obligații de transparență.

Printre riscurile sistemice pe care cadrul european încearcă să le limiteze se află atacurile cibernetice, manipularea la scară largă, pierderea controlului asupra modelelor avansate și utilizările care ar putea produce prejudicii grave.

Bucureștiul are, de asemenea, o Strategie Națională în domeniul Inteligenței Artificiale pentru perioada 2024–2027, aprobată prin Hotărârea Guvernului 832/2024. Documentul obligă instituțiile administrației centrale implicate să pună în aplicare măsurile prevăzute în strategie.