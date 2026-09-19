Prima pagină » Știrile zilei » Război între AI-uri: Chat GPT, spart cu ajutorul Claude, inteligența artificială a rivalului Anthropic

Război între AI-uri: Chat GPT, spart cu ajutorul Claude, inteligența artificială a rivalului Anthropic

Cercetători în securitate cibernetică au reușit să obțină acces la conturile ChatGPT ale unor angajați OpenAI folosind Claude, inteligența artificială dezvoltată de rivalul Anthropic. Operațiunea nu a fost însă un atac malițios, ci un exercițiu de securitate menit să identifice vulnerabilități în sistemele companiei din spatele ChatGPT.
Război între AI-uri: Chat GPT, spart cu ajutorul Claude, inteligența artificială a rivalului Anthropic
Sursa foto: Hepta
Marius Vale
19 sept. 2026, 03:07, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Cei trei cercetători ai startup-ului Hacktron AI au reușit să pătrundă în sistem după ce au exploatat o vulnerabilitate legată de Discourse, platforma de comunicare folosită de OpenAI.

Prin intermediul acesteia, angajații se puteau conecta la conturile lor ChatGPT sau Codex, instrumentul OpenAI destinat programării. Cercetătorii au reușit astfel să obțină acces la mai multe conturi.

Accesul putea deschide ușa către GitHub, Slack și e-mail

Miza vulnerabilității era mult mai mare decât simpla accesare a unui cont ChatGPT.

Utilizatorii pot acorda ChatGPT și Codex acces la diferite aplicații, servicii și fișiere externe. Din acest motiv, cercetătorii susțin că aria de date la care ar fi putut ajunge, cel puțin teoretic, era uriașă.

Printre serviciile menționate se numără GitHub, folosit pentru stocarea și gestionarea codului software, Slack, platforma de comunicare utilizată de numeroase companii, dar și conturile de e-mail.

Echipa nu a continuat însă exploatarea vulnerabilităților dincolo de ceea ce era necesar pentru a demonstra problema de securitate.

Claude Opus 4.8 nu a reușit. Noul model a găsit soluția în trei ore

Unul dintre cele mai spectaculoase elemente ale experimentului este rolul jucat de modelele AI dezvoltate de Anthropic, unul dintre principalii rivali ai OpenAI.

Cercetătorii au început testele folosind Claude Opus 4.8, model lansat de Anthropic în luna mai. Inteligența artificială a întâmpinat însă dificultăți în identificarea unei căi eficiente de intrare prin Discourse.

Coincidența a făcut ca, în aceeași zi, Anthropic să lanseze noua generație Claude Opus 5.

Cercetătorii au trecut la noul model, iar rezultatul a fost radical diferit: potrivit echipei Hacktron AI, Opus 5 a reușit să identifice și să transforme vulnerabilitatea într-o metodă funcțională de atac în aproximativ trei ore.

Cazul arată cât de rapid cresc capacitățile sistemelor de inteligență artificială inclusiv în domeniul securității cibernetice. Instrumente care pot fi utilizate pentru identificarea și repararea vulnerabilităților pot fi, în același timp, folosite pentru găsirea unor metode de exploatare a acestora.

OpenAI a fost alertată și a remediat vulnerabilitățile

Hacktron AI a informat rapid OpenAI despre problemele descoperite.

Compania a confirmat pentru AFP incidentul și a precizat că vulnerabilitățile au fost remediate.

„Le mulțumim cercetătorilor pentru că ne-au contactat și ne-au împărtășit observațiile lor”, a transmis un purtător de cuvânt al OpenAI.

Recomandarea video

Trecutul rusesc și prieteniile militare la Moscova ale Cameliei Vannacci, soția româncă a liderului extremist italian
G4Media
A apărut filmarea finală cu Bîrligea și Antonia: ce a ieșit din imaginile prin care și-a pus suporterii în cap
GSP.ro
Clasa cu predare în limba română din Orlivka, desființată după doar 4 zile, se redeschide. Consulatul General al României la Odesa: „Astăzi diplomația a învins”
Gandul
Cine a plătit înmormântarea de 10.000 de euro a Mădălinei Apostol, de fapt. NIMENI nu se aștepta la asta!
Cancan
FOTO. Paige Spiranac a publicat imaginile verii și și-a cucerit milioanele de fani!
Prosport
Ce se întâmplă dacă Nicușor Dan dizolvă Parlamentul? Conf. dr. Marius Bălan explică cum ar trebui modificată Constituția pentru a nu mai avea astfel de crize politice
Libertatea
De ce apar vânătăi fără să te lovești? Când sunt normale și când pot ascunde o problemă de sănătate
CSID
Ce e bine să ai în portbagaj înainte de sezonul rece? Lidl aduce două produse pentru șoferi de la 149 lei
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia