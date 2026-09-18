Trump anunță un acord major pentru Groenlanda. SUA își extind prezența militară, iar adversarii Washingtonului vor avea accesul blocat

Donald Trump a anunțat acordul printr-un mesaj publicat pe Truth Social, după ce Reuters relatase în exclusivitate că Washingtonul și autoritățile din Groenlanda se apropiau de o înțelegere privind extinderea prezenței militare americane pe insulă.

Potrivit președintelui SUA, acordul nu are termen de expirare și oferă Washingtonului posibilitatea de a lua măsurile pe care le consideră necesare pentru apărarea Groenlandei și a Statelor Unite.

Trump a susținut că Statele Unite vor avea „FOREVER ( pentru totdeauna)” capacitatea de a acționa pentru securizarea și apărarea insulei, în baza acordului negociat cu reprezentanții Danemarcei și Groenlandei.

Trump: Niciun adversar al SUA nu va putea avea o bază în Groenlanda

Una dintre cele mai importante prevederi prezentate de Trump privește limitarea accesului rivalilor strategici ai Washingtonului.

Potrivit liderului de la Casa Albă, niciun adversar al Statelor Unite nu va putea instala o bază militară, desfășura trupe sau realiza investiții considerate sensibile în Groenlanda fără aprobarea scrisă a Washingtonului.

Anunțul oferă Statelor Unite o influență sporită asupra securității unei regiuni devenite tot mai importante în competiția geopolitică din Arctica.

Reuters precizează că acordul ar urma să ducă la o creștere importantă a prezenței militare americane în Groenlanda, însă se oprește mult înainte de obiectivul exprimat anterior de Donald Trump de a aduce insula sub controlul Statelor Unite.

SUA au deja cea mai nordică bază militară a Pentagonului în Groenlanda

Statele Unite sunt deja prezente militar în Groenlanda prin Pituffik Space Base, fosta Thule Air Base.

Baza, situată la aproximativ 1.200 de kilometri nord de Cercul Polar, este cea mai nordică instalație a Departamentului american al Apărării și are un rol important în avertizarea timpurie privind rachetele, operațiunile spațiale și supravegherea Arcticii.

Prezența militară americană în zonă are o istorie de peste șapte decenii. Acordul de apărare dintre Statele Unite și Danemarca din 1951 a creat cadrul pentru instalarea forțelor americane în Groenlanda și pentru construirea bazei de la Thule, redenumită ulterior Pituffik Space Base.

Groenlanda rămâne parte a Regatului Danemarcei

Groenlanda este un teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei și are propriul guvern, în timp ce politica externă și apărarea implică în continuare Copenhaga.

Acordul anunțat de Trump nu reprezintă un transfer de suveranitate către Statele Unite. Reuters preciza că înțelegerea privind securitatea și prezența militară americană este diferită de ambiția exprimată anterior de Trump de a achiziționa insula.

La începutul anului, declarațiile repetate ale președintelui american privind controlul asupra Groenlandei au provocat tensiuni serioase cu Danemarca și cu alți aliați europeni. Copenhaga a insistat atunci că suveranitatea asupra insulei nu este negociabilă.