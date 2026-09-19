Proteste violente la Haga. Manifestanții de extremă dreaptă, dispersați de poliție

Mai mulți protestatari au fost reținuți, după ce au aruncat cu artificii și proiectile spre polițiști, potrivit Associated Press.

Ministrul Justiției din Olanda, David van Weel, a solicitat pe X o reacție „extrem de fermă” la ceea ce a descris drept „scene dezgustătoare” de la protest.

El a precizat că demonstranții au făcut salutul nazist, au scandat lozinci antisemite, au atacat poliția și au aruncat cu artificii înspre ofițerii de intervenție.

Road signs RIPPED OUT as protest in The Hague turns CHAOTIC pic.twitter.com/3JcaXKn7h9 — RTVisual (@RT_Visual_on_X) September 19, 2026

„Mulțumesc tuturor ofițerilor de poliție care, încă o dată, apără statul nostru democratic de drept”, a scris ministrul olandez al Justiției.

Primăria din Haga a interzis marșul după ce au izbucnit violențe în rândul demonstranților adunați la Malieveld, un parc din centrul orașului, și a ordonat ulterior mulțimii să se disperseze.

Tulburările de sâmbătă au avut loc la un an după ce au izbucnit revolte în jurul unei manifestații de extremă dreaptă. Atunci, mașină de poliție a fost incendiată în timpul ciocnirilor dintre protestatarii îmbrăcați în negru și poliție, iar sediul partidului de centru D66 a fost atacat. Liderul partidului D66, Rob Jetten, este actualul prim-ministru al Olandei.