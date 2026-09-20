Oana Țoiu a condus delegația României la Conferința Generală AIEA: Țara noastră vrea să își consolideze rolul de furnizor de energie nucleară la nivel european

România își propune să devină un furnizor-cheie de securitate energetică și un pol de cercetare tehnologică și medicală în sectorul nuclear la nivel european, a anunțat ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, după participarea la Conferința Generală a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică de la Viena.

În cursul acestei săptămâni, șefa diplomației de la București a purtat disucții cu partenerii internaționali din acest sector.

În discuția cu secretarul american al energiei, Christopher Wright, ministrul spune că au fost abordate noile inițiative de cercetare ATLAS și ARCUS, precum și rolul României în cadrul Coridorului Vertical.

Țoiu s-a întâlnit și cu viceministrul Sănătății din Canada, Greg Orencsak, și viceministrul Economiei din Argentina, Federico Ramos Napoli.

„Am vizat direct oportunitățile de finanțare pentru Cernavodă, extinderea tehnologiei CANDU, retehnologizarea reactoarelor și colaborarea în formarea inginerilor noștri”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Oana Țoiu.

„Alături de directorul general Rafael Grossi, am marcat o etapă importantă: primul proiect de finanțare a energiei nucleare din partea Băncii Mondiale, o premieră care va avea loc cu România”, a mai notat ministra.