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Presa maghiară, cu ochii pe lucrările de pe A1, autostrada care leagă România de Ungaria

Presa maghiară acordă atenție finalizării tronsonului Margina-Holdea din autostrada A1, considerat veriga lipsă pentru circulația neîntreruptă pe autostradă între Boița și Nădlac, la frontiera cu Ungaria.
Presa maghiară, cu ochii pe lucrările de pe A1, autostrada care leagă România de Ungaria
Sursa foto: captură video Facebook/Cristian Pistol
Cosmin Pirv
20 sept. 2026, 14:15, Economic
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Publicația de specialitate Magyar Építők relatează despre străpungerea celor două galerii ale tunelului de pe tronsonul de 9,13 kilometri de pe autostrada A1.

Jurnaliștii maghiari subliniază importanța proiectului pentru legătura rutieră dintre centrul României și frontiera ungară.

Potrivit informațiilor prezentate în material, după finalizarea lucrărilor se va putea circula continuu pe autostradă pe o distanță de peste 360 de kilometri, între Boița și Nădlac.

La Nădlac, autostrada A1 se conectează la rețeaua de mare viteză din Ungaria.

Jurnaliștii maghiari notează că tunelurile de pe tronsonul Margina-Holdea reprezintă una dintre cele mai dificile componente ale proiectului. Lucrările la cele două galerii s-au desfășurat timp de aproximativ doi ani.

Tunelurile au fost străpunse în totalitate, a anunțat vineri directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol. Stadiul fizic al lucrărilor pe cei aproximativ 9 kilometri ai secțiunii a depășit 75%.

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