Un tren de mare viteză va traversa litoralul Mării Negre. Va merge cu 250 km/h

Potrivit International Railway Journal, linia Samsun-Trabzon-Sarp este proiectată pentru viteze de până la 250 km/h și va avea 14 stații de tren. Traseul va trece prin Ordu, Giresun, Trabzon, Rize și Artvin, înainte de a ajunge la Sarp, în apropierea frontierei cu Georgia.

Ministrul turc al Transporturilor și Infrastructurii, Abdulkadir Uraloğlu, a prezentat proiectul ca parte a planurilor de extindere a rețelei feroviare de mare viteză spre nordul și estul țării.

Conform datelor prezentate de minister, călătoria dintre Samsun și Trabzon ar urma să dureze aproximativ două ore, în timp ce traseul Trabzon-Sarp ar putea fi parcurs de tren în aproximativ o oră și 10 minute.

Linia nu va fi destinată exclusiv transportului de pasageri. Autoritățile turce estimează un trafic anual de aproximativ 12 milioane de pasageri și 14 milioane de tone de marfă.

Deși este considerată un proiect important pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare din regiunea Mării Negre, linia Samsun-Sarp nu a intrat încă în construcție și se află în etapa studiilor de fezabilitate.