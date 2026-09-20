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Protest față de violență și extremism în Piața Victoriei | „Dragostea de țară nu este legionară” / Doi bărbați, prezenți la protestul de marți, alungați de jandarmi

A început protestul împotriva violenței și a extremismului, programat, sâmbătă seară, în centrul Pieței Victoriei din Capitală. Mitingul se dorește a fi un răspunsa pașnic la violențele de marți, de la protestul fermierilor, când agitatorii infiltrați în mulțimea de fermieri au devenit violenți cu forțele de ordine.
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Daiana RobRadu MocanuRareș Mustață
20 sept. 2026, 17:30, Social
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Manifestația este intitulată „Stop extremismului și violenței! România democrată” și are loc în alveola centrală a Pieței Victoriei din București.

Protestul este unul pașnic. În jur de 60 de persoane se află, în acest moment, în Piața Victoriei, organizată împotriva extremismului și a violenței. La manifestație sunt prezenți atât tineri, cât și persoane mai în vârstă. Tinerii au adus cu ei de acasă și drapele naționale, dar și steaguri ale Europei.

Doi bărbați care au fost prezenți și la protestul de marți au venit în Piața Victoriei, însă aceștia au fost alungați de jandarmi, potrivit reporterului MEDIAFAX de la fața locului.

Programul manifestației și măsurile de siguranță

Jandarmeria a anunțat mai multe măsuri de securitate precum filtre de siguranță, verificarea bagajelor voluminoase și posibile restricții sau devieri ale traficului rutier.

Manifestația este programată pentru ziua de duminică, între orele 17:30 și 22:00. Jandarmeria anunță că este prevăzută sosirea participanților, între 18:00 și 21:30 se va desfășura manifestația și vor avea loc discursuri, iar între 21:30 și 22:00 este programată plecarea participanților. 

Pe căile de acces către Piața Victoriei vor fi organizate filtre de siguranță. Jandarmii vor legitima și vor verifica persoanele care au asupra lor bagaje voluminoase. 

În Piața Victoriei vor fi prezente și echipe de dialog ale Jandarmeriei, care pot fi recunoscute după vestele albastre inscripționate.

Brigada Rutieră va lua măsuri pentru fluidizarea traficului și prevenirea accidentelor. În funcție de numărul participanților, circulația în Piața Victoriei poate fi restricționată sau deviată. 

Pentru jurnaliști va fi amenajată o zonă de siguranță, iar aceștia vor putea solicita sprijinul jandarmilor dacă trebuie să părăsească zona în condiții de risc. 

Reacția societății civile după violențele de la protestul fermierilor

Mobilizarea civică a fost inițiată de grupurile  Lupii Tricolori, Rezistența şi Corupția Ucide, ca reacție la protestele fermierilor din timpul acestei săptămâni. 

„Un protest pornit de la revendicări reale ale crescătorilor de animale a fost deturnat de grupuri care au căutat confruntarea. Nu s-a ajuns aici din senin. De prea mult timp, spațiul public este inundat cu propagandă, fake news, conspirații, xenofobie și instigări la ură. Amenințările sunt tratate ca zgomot de fond, iar instituțiile reacționează abia după ce oamenii sunt răniți”, se arată în anunțul evenimentului pe Facebook. 

Protestele de marți

Câteva mii de fermieri au protestat marți în Piața Victoriei, nemulțumiți de situația din agricultură și zootehnie. Manifestația a degenerat în violențe, după ce mai mulți protestatari s-au confruntat cu jandarmii, au forțat dispozitivele de ordine și au aruncat cu pietre și alte obiecte spre forțele de ordine.  

În urma protestului, zece suspecți au fost reținuți  pentru infracțiuni precum ultraj, distrugere, tulburarea ordinii și liniștii publice și instigare publică.  

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