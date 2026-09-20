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VIDEO | Damian Drăghici: Banii nu scot un copil din sărăcie. Educația face asta

A venit și rândul lui Damian Drăghici să intre în „Ping Pong” Mediafax. Artistul vorbește despre succes și despre așteptările pe care le avem de la ceea ce obținem, despre educație și bani, dar și despre muzică, politică și prejudecăți. Artistul povestește despre proiectele al căror impact s-a văzut abia după ani, despre artiștii alături de care și-ar fi dorit să urce pe scenă și despre ceea ce își dorește să rămână după el
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Iñaki Bratosin
20 sept. 2026, 09:54, Social
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Damian Drăghici spune că unul dintre cele mai mari mituri despre succes în care a crezut la începutul carierei a fost că lucrurile din exterior, rezultatele și ceea ce obții te vor face fericit. A avut așteptări ca anumite proiecte să-i schimbe viața imediat, însă realitatea a fost diferită. Unele dintre ele au avut un impact în viața lui, în cultură sau în societate abia după ani de zile.

Ce poate scoate un copil din sărăcie?

Întrebat ce poate scoate un copil din sărăcie, banii sau educația, Damian Drăghici spune că răspunsul nu stă în bani, ci în șansa de a învăța și de a-și construi un alt parcurs. Pentru el, ceea ce dobândește un copil prin educație poate conta pe termen lung și îi poate schimba direcția în viață.

Grammy sau o melodie care rămâne 100 de ani?

Între un Grammy și o melodie ascultată peste 100 de ani, artistul alege melodia. Pentru el, faptul că o creație poate rămâne vie peste generații este mai important decât un premiu primit la un anumit moment. Iar dintre artiștii care nu mai sunt în viață și alături de care și-ar fi dorit să urce pe scenă îi numește pe Miles Davis, Bill Evans și Jimi Hendrix.

„Fă ca mine”, cel mai prost sfat primit

Damian Drăghici spune că a învățat în timp să nu urmeze drumul altora. „Fă ca mine” este, în opinia sa, un sfat care nu îl ajută pe cel care îl primește să-și găsească propriul drum. Acesta spune că fiecare om este aici pentru a contribui cu ceva și că, dacă faci ca altcineva, nu îți îndeplinești propria misiune.

Politicienii trebuie să se întoarcă la rădăcini

Artistul consideră că există oameni care intră în politică având intenții bune, dar ajung ulterior să se rupă de realitate. „Când ajungi să vezi doar cifre, regulamente și legi”, spune Damian Drăghici, pierzi contactul cu ceea ce se întâmplă în viața de zi cu zi. De aceea, soluția este întoarcerea la rădăcini, inclusiv prin lucruri simple, precum munca într-o curte, pentru a vedea din nou realitatea de la firul ierbii.

Muzica poate trece peste prejudecăți

Cum convingi un rasist să meargă la concertul unui artist rom în doar 20 de secunde? Celebrul artist spune că nu el trebuie să-l convingă, ci muzica. Dacă aceasta are energia adevărată necesară și transmite mesajul că artistul este acolo pentru ascultător, poate ajunge dincolo de prejudecăți și poate schimba felul în care este primit mesajul.

Ce vrea să rămână după Damian Drăghici

Când se gândește la ce va rămâne după el, și-ar dori să fie ținut minte ca un om bun, care a lăsat ceva în urmă și a făcut ceva bine pentru societate. Contează pentru el și felul în care va rămâne în amintirea copilului său. În final, totul se întoarce la ceea ce aduci în lume, la ceea ce dai mai departe și la ceea ce lași în urma ta.

„Noi suntem aici să dăm, nu să luăm.”

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