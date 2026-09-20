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ANM: Vremea se răcește accentuat în București. Sunt anunțate ploi și vânt puternic

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis duminică o prognoză pentru București potrivit căreia vremea se va răci accentuat și vor fi averse moderate și intensificări ale vântului.
ANM: Vremea se răcește accentuat în București. Sunt anunțate ploi și vânt puternic
ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
20 sept. 2026, 10:34, Social
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Luni, vremea se va menține caldă, cu temperaturi maxime cuprinse între 28 și 30 de grade și minime de până la 11 grade Celsius. Cerul va fi variabil în timpul zilei și temporar noros noaptea, când sunt prognozate averse slabe, cu cantități de apă de 1-3 l/mp. 

După-amiaza și seara, vântul se va intensifica și va atinge o viteză la rafală de 45 km/h. 

De marți, vremea se răcește. Temperaturile maxime vor scădea la 18-20 de grade, iar cele minime vor ajunge la 8-10 grade. Cerul va fi înnorat, iar mai ales după-amiaza și seara va ploua, cu cantități de apă în general de 5-10 l/mp. Vântul va atinge viteze de până la 30-40 km/h. 

Miercuri, vremea va rămâne rece. Maximele vor fi de 20-21 de grade, iar minimele vor coborî până la 6-9 grade. În plus, sunt prognozate averse slabe în timpul zilei, cu cantități de apă de 1-2 l/mp. 

„În intervalul 21 septembrie, ora 10 (luni) – 24 septembrie, ora 10 (joi), pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică pentru intensificări ale vântului, răcire accentuată, ploi moderate cantitativ”, a mai transmis ANM. 

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